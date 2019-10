Â¡UltimÃ¡tum! Si PASA suspende la recolecciÃ³n de basura, ya no regresa: Alcaldesa de Guasave

¡Ultimátum! Si PASA suspende la recolección de basura, ya no regresa: Alcaldesa de Guasave

Le abonarán este miércoles 2 millones 300 mil pesos y si aun así la concesionaria no retoma sus actividades, ya no le permitirán que regrese, adelanta Aurelia Leal López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Este miércoles, el Ayuntamiento de Guasave le abonará 2 millones 300 mil pesos a Promotora Ambiental S. A., pero si a pesar de eso mantiene la suspensión en el servicio de recolección de basura, ya no regresará, advirtió Aurelia Leal López.

La Alcaldesa de Guasave subrayó que se trata de un ultimátum para la empresa, porque no le permitirán que tengan a la administración municipal con chantajes ni manipulaciones

“Se va hacer un depósito y si no regresan, adiós, eso sí les digo. De llegar a realizarse el abandono de esta empresa es para que ya no regresen, si abandonan ahorita en este momento, ya no regresan”, sentenció.

“No queremos que nos carguen en jueguitos, queremos que la ciudadanía tenga certeza de que van a tener este servicio, no queremos que nos carguen con chantajes y a medios trabajos, porque no están prestando un servicio eficiente”.

El martes, Juan Torres Gómez, encargado de Relaciones Gubernamentales de PASA, empresa a la que en diciembre de 2017 el Municipio le concesionó el servicio de recolección de basura por cinco años, dijo que suspenderían el servicio este miércoles ante un adeudo de poco más de 20 millones de pesos por parte del Ayuntamiento por la facturación de abril a septiembre.

Este miércoles, la Presidenta Municipal dijo que no reconocen esa deuda, ya que en abril, mayo y más de la mitad de junio PASA mantuvo el servicio suspendido, por lo que se tienen que conciliar las cifras entre ambas partes.

“Ellos se fueron el 29 de marzo, ¿Cómo van a reclamar?, y nos están reclamando abril, mayo y junio. Nosotros estamos trabajando para la ciudadanía, no para una empresa”, aseveró.

Leal López comentó que Isidro Sada, uno de los accionistas de Promotora Ambiental, le solicitó una audiencia el martes de la semana próximo, por lo que lo recibirán porque son una administración que escucha y que está abierta a llegar a acuerdos.

Recalcó que no permitirán que PASA siga con chantajes o manipulaciones y si se quieren ir, lo pueden hacer.

“Estamos preparados para realizar el servicio y lo vamos a hacer, ya tenemos las rutas, hay experiencia, sabemos que andan buscando un abogado, amigo nuestro que nos ha llevado el juicio de amparo, y si continúa en esa tesitura tenemos elementos para revertir el contrato por los incumplimientos en los que ha incurrido PASA”, subrayó.

La Alcaldesa aseveró que su administración ha demostrado todo el interés de contribuir y abonar, pero es la empresa la que ha estado inflexible.