Un 90% de avance lleva limpieza de sectores afectados por lluvias, dice Alcalde de CuliacÃ¡n

Un 90% de avance lleva limpieza de sectores afectados por lluvias, dice Alcalde de Culiacán

Antonio Castañeda Verduzco informó que donde se encuentran retrasados es en el azolve de los canales y drenes

Valeria Ortega

30/09/2018 | 11:55 AM

CULIACÁN._ Casi 90 por ciento de limpieza se avanzó en los sectores de la capital de Sinaloa que resultaron afectados por la depresión tropical 19-E, señaló el Alcalde de Culiacán Antonio Castañeda Verduzco, eso gracias a los voluntarios y asociaciones que se unieron en las labores de limpieza, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

“Creo que llevamos ya más del 90 por ciento de limpieza del lodo, la basura, los enceres domésticos”, dijo.

“Hemos avanzado mucho, está trabajando mucha gente del Ayuntamiento y también voluntarios que nos han apoyado con prestarnos camiones, la CMIC y los socios de la CMIC han sido fundamentales para este apoyo”, informó.

Reconoció que la ciudad de Culiacán no estaba preparada para recibir un fenómeno natural como el del pasado jueves 20 de septiembre y de que no cuenta con la infraestructura de drenaje pluvial adecuada, señaló que se debe trabajar en obras que permitan que no se inunde la ciudad.

“La magnitud de las lluvias fueron como nunca en la historia de Culiacán llovió más de 370 milímetros, eso por más planificada que pueda estar una ciudad es imposible que fuera fluir el agua con rapidez como para que no inunde. Es muy lamentable lo que nos sucedió como ciudad y tenemos que trabajar en hacer obras que puedan mejorar el que no haya inundaciones”, dijo.

Comentó que aunque se ha avanzado con la limpieza de las colonias que se inundaron, hay un retraso con el desazolve de los canales, pues a pesar de que hay 75 canales y arroyos en Culiacán donde ya se realizó esa actividad, aún restan más de limpiar por falta de recursos.

Castañeda Verduzco también señaló que aun no hay un reporte general de los daños, pero que en eso se está trabajando y que esperan terminarlo antes del 18 de octubre, pues esa es la fecha límite para enviarlo al Fondo de Desastres Naturales.