Un arquitecto quiere ser Alcalde por Morena para hacer de Culiacán una ciudad funcional

José Abraham Sanz

El arquitecto Luis Antonio Medina Morales asegura tener más de 30 años en la política, de haber luchado desde diferentes trincheras y sentirse identificado con este movimiento de izquierda que lidera Andrés Manuel López Obrador, por lo que quiere llegar a ser Presidente Municipal de Culiacán para arreglar esos detalles que le impiden ser una ciudad funcional.

Eso, y otros problemas como la calidad de los servicios públicos o la inseguridad, señaló.

Por eso se registró como precandidato a la Presidencia Municipal de Culiacán y mostró su registro en una conferencia de prensa realizada en un céntrico restaurante de la ciudad.

Explicó que es oriundo de Casas Blancas, Guasave, pero que llegó a estudiar la preparatoria a esta ciudad y comenzar su carrera de arquitecto; ha sido maestro de la Facultad de Arquitectura y funcionario de gobierno federal como Sedesol, en donde aprovecharon su experiencia de diseño vivienda rural, y en el área de Catastro del Registro Agrario Nacional.

Desde 2018, en Morena hizo trabajo de a pie, como coordinador operativo territorial y luego conformando comités seccionales y comités de protagonistas del cambio verdadero.

“Obviamente el grueso de la gente no me ubica muy bien, porque pues no he estado en un cargo público de relevancia o de importancia, pero siempre he estado en la política, he estado por más de 30 años, y en diversas trincheras he estado participando, pero ahorita me siento plenamente identificado con este movimiento de izquierda”, señaló.

Uno de los ejemplos de trabajo que asegura Medina Morales haber hecho, es una propuesta para que las personas con discapacidad mayores de 30 años reciban una pensión, una iniciativa que ya tuvo su segunda lectura, y el próximo martes a las 9:00 horas se plantará en el Congreso del Estado para que este tema sea tomado en cuenta.

-¿Qué le puede ofrecer usted a los culiacanenses, si llega a ser Presidente Municipal?

Culiacán es una ciudad en la que todo mundo ha padecido en primer lugar los problemas viales; yo como docente que fui de la materia de normas de arquitectura y urbanismo, y aparte de toda la sensibilidad que tengo a todos esos problemas viales, a todas las deficiencias, un sinfín de deficiencias, enumerarlas aquí me llevaría tiempo, pues poner un orden, que sea una ciudad funcional.

"La funcionalidad es importante en una ciudad para que todo sea un poco más armónico, eso es en principio de cuentas, pero hay una serie de situaciones que se deben de componer aquí en la capital del estado, como los servicios públicos, la seguridad.... pero lo fuerte mío sería eso, los detalles en la ciudad de Culiacán es uno de los aspectos más importantes, los detalles hacen la diferencia en una ciudad funcional.

-Hay muchas corrientes dentro de Morena, ya va media docena de aspirantes a la Presidencia, ¿usted no coincide con ninguna de éstas?

Es natural que en cualquier partido suceda que haya diferentes corrientes, conceptos u opiniones; en este caso la Comisión Nacional de Encuestas lo definirá en base a popularidad o si es una persona pública, en mi caso voy a ser muy exigente de que se vea o que digan cuáles van a ser las preguntas que se van a llevar a cabo.

"... en el caso de los compañeros diputados, cuáles son las iniciativas o cuál ha sido su compromiso en el desempeño de sus funciones, porque tenemos ahí gente en esta primera oleada que tuvo Morena, que no saben realmente cuál es la intención de un partido de izquierda y han hecho un trabajo que deja mucho qué desear.