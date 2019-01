Un catÃ¡logo variado y atractivo ofertarÃ¡ Netflix en febrero

Un catálogo variado y atractivo ofertará Netflix en febrero

Series de superhéroes y películas de directores renombrados llegan a la plataforma

Enero está por terminar y Netflix ya anunció los estrenos que tendrá durante el mes de febrero. Películas, series y documentales originales llegarán a su catálogo, así como otras producciones. Son destacados los estrenos de The Umbrella Academy, la adaptación de la serie de las novelas gráficas de Gerard Way, dibujadas por el brasilero Gabriel Bá. Así como la nueva cinta de Dan Gilroy: Velvet Buzzsaw, y la esperada adaptación a serie de Nightflyers, la novela de ciencia ficción de George R.R. Martin.

Ajusta tu agenda, títulos para todos los gustos se estrenarán en Neflix este febrero 2019.

SERIES

Russian Doll

Natasha Lyonne protagoniza esta comedia peculiar y prometedora. Lyonne además es parte del equipo creador de la serie junto a Amy Poehler y Leslye Headland. Llegará a la plataforma el 1 de febrero.

Siempre bruja

Luego de Distrito Salvaje Netflix apuesta por otra producción colombiana y cambia totalmente de género. Esta vez se trata de una comedia producida por Caracol Televisión y Dago García en la que una joven bruja del pasado viaja a la época actual y se desencadena toda una trama divertida y sobrenatural. Será estrenada el 1 de febrero.

The Umbrella Academy

Uno de los platos fuertes de Netflix para este mes de febrero es, sin duda, esta adaptación de las peculiares novelas gráficas de Gerard Way. Se trata de una serie de superhéroes con una historia intrincada, dramática y llena de personajes sorprendentes. En la serie participan como protagonistas: Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan y Emmy Raver-Lampman. Será estrenada el 15 de febrero.

Go! Vive a tu manera

Este es el primer título juvenil latinoamericano de Netflix. Cuenta con un elenco diverso: los mexicanos Pilar Pascual y Axel Muñiz, los argentinos Renata Toscano, José Giménez Zapiola, Santiago Sáez, la colombiana Majo Cardozo, entre muchos otros. Será estrenada el próximo 22 de febrero.

Nightflyers

La serie basada en la novela del mismo nombre de George R.R. Martin, publicada en 1985, llegará a Netflix el próximo 1 de febrero.

Y otros más:

Padre de Familia - T16 - 1 de febrero

Star Trek: Discovery - T2 - 2 de febrero

RuPaul: Reinas del drag: All Stars - T4 - 2 de febrero

Romance is a Bonus Book - 5 de febrero

Ray Romano: Right Here, Around the Corner - 5 de febrero

Día a día - T3 - 8 de febrero

Nailed It! México - 8 de febrero

Kevin Hart’s Guide to Black History - 8 de febrero

Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 2 - 10 de febrero

Flavorful Origins - 11 de febrero

Dirty John - 14 de febrero

De cita en cita - 14 de febrero

Ken Jeong: You Complete Me, Ho - 14 de febrero

Rebellion - 22 de febrero

Madres trabajadoras - 22 de febrero

Suburra - T2 - 22 de febrero

The Big Family Cooking Showdown - T2 - 22 de febrero

Van Helsing - T3 - 25 de febrero

Shadowhunters: The Mortal Instruments - T3 - 26 de febrero

Películas

Velvet Buzzsaw

La nueva cinta del director Dan Gilroy, quien dirigió y escribió Primicia mortal en 2014, llegará a la plataforma de Netflix el próximo 1 de febrero. Gilroy no sólo repite como guionista y director en este nuevo thriller sino que echa mano de los protagonistas de su anterior título: Jake Gyllenhall y Rene Russo.

High Flying Bird

Este drama dirigido por Steven Soderbergh también es uno de los títulos interesantes que llegarán a la plataforma. Se trata de una película protagonizada por Zazie Beetz, Zachary Quinto, Kyle MacLachlan y André Holland. Será estrenada el próximo 8 de febrero.

París es nuestro

De confección francesa para Netflix, la directora Elisabeth Vogler presenta esta película dramática que será estrenada el 22 de febrero.

Paddleton

Mark Duplass y Ray Romano protagonizan esta drama en el que un personaje desahuciado pide ayuda a su vecino para terminar su vida antes de que la enfermedad lo deteriore físicamente. Será estrenada el próximo 22 de febrero.

Y otros más:

Dear Ex - 1 de febrero

Dredd - 1 de febrero

Resistencia - 1 de febrero

Caramelo asesino - 1 de febrero

Protegidos por su enemigo - 1 de febrero

Amigos con dinero’ - 1 de febrero

Revolutionary Road - 1 de febrero

El expreso de medianoche - 1 de febrero

Heal - 1 de febrero

Fracture - 2 de febrero

Las separadoras - 15 de febrero

Un golpe de altura - 15 de febrero

Amanecer de los muertos - 15 de febrero

Por la cara - 15 de febrero

Vacaciones - 15 de febrero

Billy Elliot - 15 de febrero

¿Conoces a Joe Black? - 15 de febrero

Firebrand - 22 de febrero

¿No es romántico? - 28 de febrero

Documentales

Larry Charles’ Dangerous World of Comedy

El famoso productor y escritor viaja alrededor del mundo en busca de las diversas formas de hacer comedia. Esta serie documental será estrenada el 15 de febrero.

Chef’s Table: Volumen 6 - 22 de febrero

La serie documental culinaria más querida y bonita de Netflix regresará con su sexta temporada; la cual será estrenada el próximo 22 de febrero. En esta entrega participarán otros talentosos y famosos chefs como: Mashama Bailey, Sean Brock, Asma Khan y Dario Cecchini.

Niños

A rienda suelta: Día de San Valentín - 1 de febrero

Vera: Corazones fáciles - 1 de febrero

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos - T2 - 8 de febrero

Disney Pixar Cars 3 - 13 de febrero

El príncipe dragón - T2 - 15 de febrero