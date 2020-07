Un día antes del arribo de AMLO a EU, Trump presume el muro en su gira por Arizona

Javier Hector Zamora •

TRUMP, ESTA EN TODO SU DERECHO DE PRESUMIR LO QUE SE LE ANTOJE EN SU PAÍS, A LOS MEXICANOS NO LE CORRESPONDE JUZGAR LO QUE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS HAGA, POR EJEMPLO EL MURO QUE PROTEGE AL PAÍS, YO LES PREGUNTO POR QUÉ TODAS LAS CASAS EN MÉXICO ESTÁN BARDEADAS? POR QUÉ ? USTEDES TIENEN LA RESPUESTA APROPIADA, MI CASA CUENTA CON UNA BARDA PERIMETRAL, QUE ME PROTEGE DE INVASIONES, DE LADRONES, MALHECHORES, ETC ETC. SI BARDEADA SE BRINCAN A ROBAR, Y CON ESO DE QUE ESTADOS UNIDOS NOS VE COMO SI TODOS FUÉRAMOS DEL PRIAN, PURO RATERO, POR FAVOR APLAUDA A TRUMP. POR SU MURO. SE ACUERDAN QUE MADRAZO CONCURSO EN UN MARATÓN E HIZO TRAMPA, CORTANDO CAMINO PARA GANAR. POR DIOS SANTO.