Un doble de Tobias Harris le da la victoria a Philadelphia 76ers sobre Los Ángeles Lakers

El hombre de los Sixers anotó un doble restando dos segundos y decretó el 107-106 con el que los de Rivers sumaron una nueva victoria

Noroeste / Redacción

FILADELFIA._ Si bien estadísticamente su mejoría no está a la altura de los que pelearán por el premio al Jugador de Mayor Progreso, lo de Tobias Harris en esta 2020-2021 está haciendo completamente diferencial de lo que venía siendo su realidad en la NBA y sobre todo, dentro del esquema de los 76ers. Este miércoles fue una nueva demostración de eso, con el ala pivote de Philadelphia anotando el tiro de la victoria, para decretar el 107-106 con el que los 76ers vencieron a los Lakers en un gran duelo de líderes. Los de Rivers quedaron ahora con marca de 13-6, mientras que la visita cayó a 14-5.

Detrás de una gran noche de Joel Embiid, Ben Simmons y el propio Harris, más una muy buena labor defensiva, Philadelphia dominó prácticamente la totalidad del encuentro y parecía llegar a un cierre cómodo, arriba por 105-93 restando tres minutos. Sin embargo, un par de acciones de Alex Caruso despertaron a los Lakers, quienes aprovechado el letargo ofensivo de su rival, fueron descontando la diferencia poco a poco. Hasta que con una bomba de Kentavious Caldwell-Pope y una bandeja de Anthony Davis, tomaron la delantera por 106-105 a falta de 11 segundos. Parcial de 13-0 en 2:50.

Claro que los locales tenían aún la última chance y el diseño de jugada fue claro: aclarado para Harris en el tope de la llave, uno contra uno frente a un gran defensor como Caruso y tirito corto sobre la marca, para adelantar a los suyos. Los Lakers ya no tenían tiempos muertos y el triple desesperado de Davis no estuvo ni cierca de ingresar. Philadelphia respiró luego del susto.

La noche de Harris fue un ejemplo claro de su evolución: eficacia, buena defensa y aparición en momentos decisivos. Tres ítems en los que venía quedando en deuda en sus campañas con los 76ers. Además de su doble clave, el ex Clippers terminó con 24 puntos, 7 rebotes, un 10-16 de campo, un 2-4 en triples y algunas buenas acciones defensivas, incluso ante Davis.

Más allá de la victoria, el cierre deja un cierto sabor amargo en los 76ers, que se mostraron demasiado pasivos y sin ideas a la hora de cerrar el juego. Algo que por otro lado, suele sucederles cuando no pueden descansar en alguna ventaja para Joel Embiid cerca del aro (algo que no tenía ante los grandes defensores interiores de Los Angeles). Si no es el camerunés, Philadelphia no tiene ese jugador capaz de asumir la bola con frecuencia y crear desde el drible... algo que no solo los afectó esta noche, sino que también es un llamado de atención de cara a momentos más importantes de la temporada (ya lo han sufrido en Playoffs anteriores). Igualmente, los méritos de estos 76ers también son innegables, sobre todo estableciéndose como un equipo defensivo de élite.

Por el lado de los Lakers se vio a un conjunto muy impreciso y que recién pareció meterse 100% en partido durante el cierre, despertado por las jugadas de esfuerzo de Alex Caruso (10 puntos). Pero sacando eso, faltó apoyo para LeBron James (34 puntos) y Anthony Davis (23 puntos), únicos que pudieron vulnerar a la defensa de Philadelphia con consistencia, más allá de algunas acciones en las que Dennis Schroder (16 puntos) pudo superar a Danny Green en velociudad.

Sacando esos cuatro nombres, ningún otro Laker pasó de los 8 puntos (cifra a la que llegó Marc Gasol).

(Con información de NBA Mexico)