Un equipito y nada más: Diego Armando Maradona - Noroeste

FUTBOL

Un equipito y nada más: Diego Armando Maradona

Fuertes críticas lanzó el ex campeón en México 1986 sobre el seleccionado argentino tras su eliminación

Reforma

02/07/2018 | 09:05 AM

MOSCÚ, Rusia._ Diego Maradona no se guardó nada de la eliminación de Argentina, selección a la que calificó como “un equipito más”.

“Lamentablemente pasó en la cancha lo que nosotros veníamos anunciando. Estamos dependiendo de (Lionel) Messi y después de Messi somos un equipito más”, dijo el ex jugador para Telesur.

La albiceleste se fue de la Copa del Mundo, tras caer 4-3 ante Francia, quien avanzó a Cuartos de Final donde se enfrentará a Uruguay.

El “Pelusa” le quitó responsabilidad a los jugadores y atacó el sistema futbolístico del cuadro pampero.

“Argentina está mal, no tiene una súper liga como la tiene España y nos creemos como verdaderas un montón de cosas que realmente son increíbles. Yo veo que Argentina está fundida económicamente”, exclamó.

“Se vio desnuda en un momento donde más experiencia tenían que tener sus jugadores. Vi a Lio muy solo, muy lejos del arco y como equipo no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota”.

ASÍ LO DIJO

“Argentina está mal, no tiene una súper liga como la tiene España y nos creemos como verdaderas un montón de cosas que realmente son increíbles”.

Diego Armando Maradona, ex futbolista argentino