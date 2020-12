Un error, compra de terreno para panteón: Julio Guerra

Ex director de Servicios Públicos Municipales critica que se haya pagado tanto y que la ciudad siga careciendo de un nuevo espacio para inhumar cuerpos

Alma Soto

El ex director de Servicios Públicos Municipales durante la administración de Carlos Felton González, Julio Guerra Echeagaray, calificó como un error la compra del terreno para el panteón municipal que se hizo en el trienio de Fernando Pucheta Sánchez.

“El terreno que se compró no era apto para panteón, esa es la verdad, y hasta la fecha no lo van a poder usar ese terreno, no sé si van a tener que comprar otro en otra área y se requiere, ya usaron las calles, el área común, no es posible que se haya comprado un terreno y no tengamos un panteón”, declaró.

Sobre todo, dijo, porque no se verificó la calidad del terreno, y, a pesar de la elevada cantidad que se pagó por él, 22.5 millones de pesos, la ciudad carece todavía de un lugar en el que se puedan inhumar los cuerpos.

Reconoció que desde la administración de Felton González, 2014-2016, ya había carencia de espacios, pero no hubo acuerdo en el Cabildo para comprarlo.

“Nos ofrecieron un terreno atrás del Cereso (Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito), 15 hectáreas, como de un millón y medio, las 15 hectáreas, entre El Zapote y el Habalito del Tubo, parejitos los terrenos, por ahí pasan las líneas de electricidad y rutas de camiones”.

También, comentó, les ofrecieron terrenos en Miravalles, pero no reunían las condiciones, sobre todo porque pasaban tres arroyos por el lugar que impiden el paso en temporada de lluvias.

ESTÁ POR SALIR RESULTADO DE DEMANDA POR TERRENO DE PANTEÓN: ADALBERTO VALLE PÉREZ

El Regidor Adalberto Valle Pérez, coordinador de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas del Cabildo, aseguró que se está a días de solucionar la demanda por el terreno de Miravalles.

“Últimamente, autoridades como la Sedesu (Secretaría del Desarrollo Urbano Sustentable) dijo que sí era viable ese terreno como panteón, entonces nosotros decimos, ¿por qué hacer un gasto doble si ya tenemos un espacio?”, manifestó.