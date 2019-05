Un error haber optado por vegetaciÃ³n exÃ³tica para la zona urbana de MazatlÃ¡n, seÃ±ala Francisco Farriols

Un error haber optado por vegetación exótica para la zona urbana de Mazatlán, señala Francisco Farriols

El administrador de Paco’s Reserva de Flora y Fauna dice que esta vegetación requiere más agua, cuesta más su mantenimiento y alteran el medio ambiente

26/05/2019 | 12:21 AM

Que el 70 por ciento de las palmeras plantadas en el malecón están muertas porque los procesos no fueron los adecuados y tampoco los cuidados.

MAZATLÁN._ Ante los estragos de la sequía, ambientalistas proponen un plan de reforestación para Mazatlán con plantas nativas, aptas para resistir el clima y condiciones de la región.

“Se ahorrarían agua, mano de obra y mantenimiento”, expuso Francisco Farriols Estrada, administrador de Paco’s Reserva de Flora y Fauna, un espacio de conservación dentro de la ciudad que ha operado desde los años 70 en lo que hoy es la zona de la Marina.

Por el contrario, advirtió, lo que se ha visto es que desde los gobiernos municipales han propiciado la proliferación de especies invasoras como eucaliptos, neems, lluvias de oro, que requieren mayores cantidades de agua y, por lo tanto, un mayor costo para el erario.

Entre las especies regionales, mencionó la amapa (rosada o amarilla), confite, palo blanco, rosa amarilla, amate y ébano, así como otras opciones recomendables para una programa de reforestación de la ciudad en lugar de especies exóticas, que además provocan alteraciones en el medio ambiente.

“Si realmente no hay dinero, por qué siembran plantas en las cuales se tiene que gastar más, y se está invadiendo aparte una naturaleza, la cual está preparada para resistir la sequía”, cuestionó el activista.

De igual forma, comentó que los efectos de la flora exótica son nocivos para el medio ambiente porque afectan la polinización y la disposición de especies de plantas que son, a su vez, refugio de insectos y otros animales.

Por las características de la región, donde predomina el ecosistema de selva baja caducifolia, los árboles tiran la hoja para resistir la temporada de estiaje. Pero la gente lo que quiere es ver flores todo el año, cuando no es el ciclo natural prevaleciente en el municipio, continuó Farriols.

De otro lado, el ambientalista y fotógrafo de naturaleza Salvador Herrera lamentó que no hay una buena selección de las especies para arborizar, tampoco se da un seguimiento para el cuidado de la flora urbana, como sucedió con el caso de las palmeras que sembraron por todo el malecón.

“Actualmente podemos ver que cerca del 70 por ciento de esas palmeras están muertas porque los procesos no fueron los adecuados y tampoco los cuidados”, observó en referencia a la “palmerización” que se presentó sobre todo con las administraciones de Carlos Felton (2014-2017) y Fernando Pucheta (2017).

Farriols y Herrera, promotores del City Nature Challengue, que se desarrolló del 26 al 29 de abril en Mazatlán, coincidieron en que la biodiversidad en el municipio se manifiesta a pesar de los impactos de la actividad humana y el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, los estragos de la sequía se han recrudecido por múltiples variables como la deforestación y el descuido de las áreas naturales.

Ya en días pasados, la directora de Ecología y Medio Ambiente del gobierno municipal, Loúrdes San Juan Gallardo, alertó de la falta de árboles en la ciudad y de áreas verdes que funcionen como pulmones para mejorar la calidad del aire.

No obstante, advirtió, que en estos momentos no hay agua para reforestar en la medida que el municipio lo necesita, por lo que se espera la llegada de las lluvias.

“Ese es otro problema que merece atención, la verdad es que no hay agua, estamos atravesando una temporada de sequía y no podemos reforestar si no tenemos la garantía de que va a haber agua para que esas plantitas sobrevivan”.