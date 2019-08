Un fan reÃºne los momentos de acciÃ³n mÃ¡s Ã©picos del Universo Marvel

Un fan reúne los momentos de acción más épicos del Universo Marvel

El editor afincado en Portugal, Gugga Leunnam, amante de las transiciones, cautivará a los seguidores de Marvel Studios

Noroeste / Redacción

¿Eres admirador de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel? El editor de vídeo afincado en Portugal y amante de las transiciones Gugga Leunnam también lo es. Por eso ha recopilado en tres videos los momentos de acción más épicos del UCM.

De acuerdo a información de Sensacine, cada uno de ellos dura poco más de dos minutos y, efectivamente, los cambios de imágenes son bellísimos.

El tercero, A Ride through the MCU Action Vol.3, acaba de salir del horno.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) flotando en el multiverso, la reunión del equipo original en Los Vengadores (2012) de Joss Whedon, Spider-Man (Tom Holland) balancéandose, la lucha entre Black Panther (Chadwick Boseman) y Erik Killmonger (Michael B. Jordan) en Wakanda, la batalla del aeropuerto en Capitán América: Civil War (2016), Steve Rogers (Chris Evans) contra Thanos (Josh Brolin) Mjölnir en mano en Vengadores: Endgame (2019), Thor (Chris Hemsworth) y Hulk (Mark Ruffalo) en Ragnarok (2017).

El último vídeo, según ha reconocido Leunnam en Reddit, le ha llevado casi cuatro meses.

Con The Infinity Saga terminada, la Fase 4 de Marvel Studios quedará inaugurada el 1 de mayo de 2020 con el estreno de Black Widow. Después llegarán la serie The Falcon and the Winter Soldier (Disney+.- Otoño de 2020), Eternals (6 de noviembre de 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 de febrero de 2021), WandaVision (Disney+.- Primavera de 2021), Loki (Disney+.- Primavera de 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 de mayo de 2021), What If...? (Disney+.- Verano de 2021), Hawkeye (Disney+.- Otoño de 2021) y Thor: Love and Thunder (5 de noviembre de 2021).

Seguro que Gugga Leunnam seguirá sorprendiendo con los títulos que se avecinan