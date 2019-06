Un grupo de catÃ³licos pide a Netflix cancelar Good Omens, y la serie es producida por Amazon Prime

MADRID (SinEmbargo)._ Varios grupos ultra católicos han promovido una petición para que Netflix retire y cancele la serie Good Omens, adaptación de la novela Buenos presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Los firmantes, sin embargo, han cometido un grave error: la ficción protagonizada por David Tennant y Michael Sheen es una producción de Amazon Prime, no de Netflix.

El texto se ha registrado en la plataforma estadounidense Return to Order. Sus creadores, tal y como recoge The Guardian, afirman que Good Omens es “un paso más para permitir que el satanismo parezca algo normal y aceptable”. A su juicio, la serie es “una burla a la sabiduría de nuestro Señor por permitir que Dios se exprese como una mujer” (refiriéndose a la interpretación “divina” de Frances McDormand).

ok we promise not to make any more https://t.co/TRPux36kcX

Loa aludidos en esta equivocación se han pronunciado. Netflix, invitado estelar de última hora, ha respondido de forma jocosa que “prometen no hacerlo nunca más”.

Amazon Prime también ha tomado la indirecta, y mencionando a Netflix les han hecho una propuesta, en claro tono de broma: “Cancelaremos Stranger Things si cancelan Good Omens“.

Hasta Neil Gaiman, autor de la novela original publicada en 1990, ha sacado la parte divertida de este error: “Esto es maravilloso… ¿Me prometes que no les dirás nada?”, respondió el escritor vía Twitter para alargar un poco más las bromas.

I love that they are going to write to Netflix to try and get #GoodOmens cancelled. Says it all really. https://t.co/8WNxCY1YmV