Un incendio deteriora la Catedral de Nantes, otros de los grandes monumentos en Francia (VIDEO)

Un incendio ocurrió este sábado por la mañana en el interior de la Catedral de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Nantes (Francia). Un centenar de bomberos acudió a este edificio gótico a apagar las llamas.

El incendio de la Catedral de Nantes recuerda al de la Catedral de Notre Dame de París, víctima en abril de 2019 de las llamas.

La justicia sospecha que el incendio ha podido ser un "fuego provocado", ya que los bomberos se encontraron al llegar con tres puntos diferentes de inicio del fuego. El fiscal de Nantes, Pierre Sennes, explicó a la emisora de radio "France Bleu Loire Océan" que esos tres puntos diferentes "nos llevan a privilegiar la hipótesis criminal, no es resultado del azar", informa AFP.

"Después de Notre Dame, la Catedral de San Pedro y San Pablo, en el corazón de Nantes, está en llamas. Apoyo a nuestros bomberos que asumen todos los riesgos para salvar esta joya gótica de la ciudad de los Duques", escribió el presidente Emmanuel Macron en Twitter, de acuerdo a elmundo.es.

El incendio comenzó alrededor de las 7:30 horas de la mañana. Los vecinos de la zona han alertado a los bomberos a las 7:45 al ver llamas en el interior de la catedral a la altura del rosetón. Desde Twitter, los bomberos han pedido a los habitantes de Nantes que eviten el sector de la catedral y que no obstruyan las labores de extinción del incendio.

Fire crews are battling a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/2s2u1MI9Qt