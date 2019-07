Un juez federal desestima la peticiÃ³n de amparo de Juan Collado; el abogado seguirÃ¡ en prisiÃ³n

Un juez federal desestima la petición de amparo de Juan Collado; el abogado seguirá en prisión

Collado Mocel permanecerá detenido durante seis meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en lo que la Fiscalía General de la República concluye la investigación sobre el caso

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un Juez federal desestimó la solicitud de amparo que el abogado Juan Collado Mocel presentó contra su orden de aprehensión al señalar que el peticionario no preciso los actos por los que se le buscaba.

La decisión fue tomada por el juez Noveno de Distrito de Amparo en Material Penal de la Ciudad de México, ya que Collado Mocel no precisó los actos que reclamó en su escrito, pese a que se le había solicitado.

La petición de amparo fue tramitada el pasado 12 de julio, días después de su captura, peor no fue admitida por falta de datos.

Tras ello, el juez le dio una prórroga de cinco días para aclarar su situación. Pero como no lo hizo, el juez desestimó la solicitud.

Trascendió que el abogado de Collado Mocel apeló, por otra vía, el auto a vinculación a proceso que un juez le dictó por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Collado Mocel permanecerá detenido durante seis meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en lo que la Fiscalía General de la República concluye la investigación sobre el caso.

¿QUIÉN ES COLLADO MOCEL?

Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid, además de los personajes ya mencionados.

Juan Ramón Collado Mocelo es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.

El 18 de mayo, la boda por el civil de María del Mar Collado Dot, hija de Juan Collado Mocelo, causó revuelo por la presencia de Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz.

La prensa resaltó la lista de invitados de la clase política –parecida a quienes asistieron en abril al cumpleaños 70 del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, el Ministro Eduardo Medina Mora, el ex Secretario de Salud José Narro, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, entre otros.

–Con información de EFE