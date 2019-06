Un nuevo conductor se integrará al programa Hoy

Se podrá ver al joven actor veracruzano en El Camioncito, que a su vez compartirá pantalla con Pedro Prieto, William Valdez y Paul Stanley

Noroeste / Redacción

Habrá cambios en el programa Hoy y con ello llegará el joven actor Rafael Serdán, quien será el nuevo conductor que se integre al matutino.

La fórmula implementada por la productora Magda Rodríguez en el matutino ha funcionado, luego de que les ha brindado la oportunidad a nuevos talentos para figurar en la nueva imagen del programa, de acuerdo a infobae.com.

El nuevo integrante se sumó al programa el jueves 20 de junio, quien participó en varios proyectos de la televisora, además de contar con la presencia y carisma, algo que le apuesta Magda para el programa matutino.

En la próxima semana ya se podrá ver al joven actor en "El Camioncito", que a su vez compartirá pantalla con Pedro Prieto, William Valdez y Paul Stanley, y refrescará los enlaces en vivo de diferentes partes de la Ciudad de México.

El actor compartió en sus redes sociales la felicidad de haberse integrado al matutino.

La vida siempre te colocará donde vas a pertenecer y brillar. Gracias por creer en mi @magdaproducer @Andy__Rodriguez ♥️ pic.twitter.com/KkNlXFAwn4 — Rafa (@RafaelSerdan) 20 de junio de 2019

Mencionó que recibió mensajes positivos por parte de sus compañeros y amigos famosos.

¿Quién es Rafael Serdán?

Rafael Serdán es originario de Veracruz, estudió Ciencias de la Comunicación y ha dicho, en varias ocasiones, que quiso ser actor para superarse a si mismo y sus expectativas.

Tiene 30 años y ha participado en diferentes proyectos de televisión como "La Rosa de Guadalupe", "Cachito de Cielo", "Mi Corazón es Tuyo", "La Sombra del Pasado" y "De que te quiero, te quiero", además de "Como dice el dicho".

En el último proyecto ha sumado varias participaciones en el cual "le agradezco muchísimo a Genoveva Martínez la oportunidad que me ha dado hasta ahorita", mencionó.

En su estado empezó en la Casa de la Cultura, en obras escolares, y después al lado del productor Pedro Damián en "Verano de amor" y "Corazón Salvaje".

"Todo han sido oportunidades para mí que van creciendo, obviamente como todo al principio, empiezas desde abajo, creo que es lo mejor", dijo para una entrevista del tabloide El Gráfico.

Al hablar sobre la carrera como actor, confesó que es una carrera demasiado constante, que requiere de mucha disciplina, pero "me gusta mucho la forma como a veces día a día uno se levanta con nuevas oportunidades".

"Yo todo me lo he ganado, y he tenido gente alrededor que me ha dado la oportunidad de que se me abran las puertas", aseguró.

Anteriormente dijo que quería hacer un musical e incluso presumió que lo lleva en la sangre.

"Tengo familia que ha estado dentro del medio artístico, no como actores, pero sí como músicos", puntualizó.

En mayo de este año, las redes sociales se escandalizaron luego de que se filtró una foto de Rafael Serdán donde se mostraba completamente desnudo, hecho por el cual publicó en una historia de Instagram "A veces no sabes en qué personas confiar".