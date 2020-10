CINE

Un país sin cine es un país ciego, dice Alejandro González Iñárritu

El director de cine mexicano critica la extinción de fideicomisos

Noroeste / Redacción

"Nadie podría estar en contra de apoyar a quienes menos tienen", aseguró Alejandro González Iñárritu, previo a la proyección de la versión restaurada de Amores perros en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM); y lo hizo para referirse a la reciente extinción de los fideicomisos que daban sostén a la cultura (particularmente el cine) y la ciencia.

"Un país sin cine es un país ciego, no apoyarlo es no apoyar la causa de una pobreza económica que nadie quiere. Tenemos que redefinir la pobreza, no podemos permitir que haya pobreza cultural, científica, intelectual o espiritual, tenemos que expresarlo porque eso es lo que va a prevenir la pobreza y la desigualdad", dijo en el marco del FICM.

"Creo que es importantísimo que los olvidados sean recordados, apoyados y los primeros que reciban y que sean considerados. Creo que nadie podría estar en contra de ese guión. Pero como ese guion de Alcoriza y Buñuel, que es perfecto, tiene que estar bien ejecutado, porque por mejor que sea un guion, con un mal director es una mala película", agregó.

Iñárritu instó a las autoridades a reflexionar sobre la decisión respecto a los fideicomisos, extintos por mandato presidencial, entre ellos Fidecine, el cual dio pie a la producción de más de 200 películas nacionales que lograron reconocimiento internacional, publicó milenio.com.

"Manifiesto mi apoyo a que lo que se tenga que corregir se corrija, no tengo toda la información para saber qué está bien y qué está mal, pero sé que está bien por los resultados, si las cosas se deben corregir que se corrijan, pero no se pueden destruir, definitivamente. Ese es un guion que apoyo, pero debemos tener mucho cuidado al ejecutarlo", apuntó.

"El cine y la literatura ha sido la dieta de esta pandemia, el cine es una fuerza poderosísima, no solo como industria, cuando filmamos 'Amores perros' se hacían siete películas al año, hoy este festival recibió 700 películas para entrar a competencia, hay chicas y chicos haciendo cosas extraordinarias, con una fuerza extraordinaria, no podemos desinflar eso".

Después de este discurso en apoyo al cine y tras develar la clásica butaca del FICM que lleva su nombre, Iñárritu se refirió a Amores perros, la película que estrenó hace dos décadas en Cannes y que ahora se convierte en esa luz para el festival michoacano que abrió sus actividades con esta historia, en lo que es su edición híbrida debido a la pandemia.

Como parte de sus actividades, el FICM rindió un homenaje póstumo al periodista español, crítico de cine, José María Riba, que fue piedra angular para el cine español, mexicano y latinoamericano, fue su ojo el que abrió las puertas al mundo a grandes cineastas mexicanos.

En su honor se develó una butaca con su nombre en Cinépolis Morelia.

SÍGALO EL FESTIVAL TWITTER

El Festival Internacional de Cine de Morelia lo pueden seguir a distancia a través de nuestras las sedes digitales: @CinepolisKLIC, @filminlatino y @Canal22.