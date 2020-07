Un poco desgarrador: Charlize Theron tras ser sustituida en nueva película de Mad Max

La actriz aseguró que fue difícil despedirse de su personaje, luego de que se diera a conocer que George Miller busca a otra actriz para la próxima película de Mad Max

Noroeste / Redacción

Charlize Theron acaba de estrenar su película La vieja guardia en Netflix, un título que ha llamado la atención de los fanáticos de las cintas de acción.

En los últimos años, la actriz sudafricana ha dado vida a personajes aguerridos con habilidades extraordinarias para luchar, entre ellos Furiosa, una comandante fugitiva que apareció por primera vez en la cinta Mad Max: furia en el camino del director George Miller.

En mayo, el New York Times dio a conocer que George Miller estaba preparando una precuela de la saga de Mad Max que se enfocaría en Furia; sin embargo, esta próxima entrega no contaría con la participación de Charlize Theron, pues el director busca a una actriz de unos 20 años, ya que la historia será sobre una joven Furia.

Tras dicha noticia, Charlize Theron por fin rompió el silencio y habló sobre la decisión de George Miller, difundió milenio.com.

La actriz aseguró que fue "un poco desgarrador" despedirse de Furia, un papel al que dijo tener mucho cariño.

"Es difícil de digerir. Escucha, respeto totalmente a George, si no más después de hacer Fury Road con él. Es un maestro, y no le deseo nada más que lo mejor", mencionó Charlize Theron en una entrevista para el medio estadunidense The Hollywood Reporter.

La actriz de El abogado del diablo mencionó que fue doloroso dejar atrás a su personaje en Mad Max, pero dijo confiar en George Miller para llevar una nueva historia de Furia a la pantalla grande.

"Sí, es un poco desgarrador. Realmente amo a ese personaje, y estoy muy agradecida de haber tenido una pequeña parte en su creación. Siempre será alguien en quien pienso y reflexione con cariño. Obviamente, me encantaría que esa historia continúe, y si él siente que tiene que hacerlo de esta manera, entonces confío en él de esa manera. Estamos tan obsesionados con los detalles más pequeños que olvidamos que lo que tocamos emocionalmente no tiene nada que ver con esa cosa diminuta en la que nos estamos centrando ”, dijo.