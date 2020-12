¿Un 'sueldito' de 40, 50 mil pesos? Recuerdan entrevista de Samuel García desconectado de… México

Días después de que Samuel García tratara de mostrarse conmovido porque su papá lo obligaba a ir a un campo de golf, usuarios de redes sociales recuerdan cuando el que pretende contender por la gubernatura de Nuevo León calificó de 'sueldito a 40, 50 mil pesos…'

MÉXICO (SinEmbargo).– Usuarios de redes sociales han recordado hoy una entrevista de hace un año donde Samuel García nuevamente se ve desconectado de la realidad de su país, y de los mexicanos. Habla de “gente “valiosa que es “feliz” con “un sueldito de 40, 50 mil pesos”. El salario mínimo en México es de 123.22 pesos diarios. El “sueldito” del que habla el Senador de Movimiento Ciudadano lo gana una minoría, en un país con una profunda desigualdad económica.

“Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40 o 50, y son felices. Tiene para su familia, para las colegiaturas…”, dijo durante una entrevista para el canal de YouTube Roberto Mtz en agosto de 2019.

García pretende ser candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, una entidad que es de las más ricas de México pero que es, también, una de las más desiguales.

A principios de diciembre, el Senador se quiso mostrar conmovido porque su papá lo llevaba “a trabajar” a un campo de golf. La forma en que narró los hechos provocaron que las redes sociales lo criticaran.

“Era bien duro porque me decían ‘si quieres que te pague la semana te tienes que ir conmigo al golf, el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana’”, narró el Senador. Esta declaración causó la molestia de los usuarios de Twitter, quienes impulsaron el hashtag #Pobrecito y #Samuel.

Son varios los episodios en que el Senador ha quedado mal parado. En agosto, fue calificado de “machista” luego de que le pidiera a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, no enseñar la pierna durante una transmisión en vivo.

Ambos se encontraban cenando costillas de cerdo en cuartos diferentes como parte del aislamiento requerido para evitar la propagación de Covid-19. Sin embargo, cuando la influencer mostraba a la cámara sus dedos manchados por la comida, el funcionario le recalcó que estaba “enseñando mucha pierna”.

“Súbete la cámara. Estás enseñando mucha pierna”, expresó Samuel García. “¿Cuál pierna? Sólo es la rodilla”, contestó su esposa con un gesto desconcertado.

Y en marzo, días después de asegurar que el Gobierno federal maquillaba las cifras de contagios por coronavirus en México, García se casó entre abrazos y besos en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

En su cuenta de Instagram, el legislador detalló que, por respeto al momento que vive el país, decidió, junto con su pareja, no dar a conocer su boda —que estaba planeada originalmente para el 16 de mayo—.

“Por respeto al momento que viven México y Nuevo León, habíamos decidido no comunicar esto hoy. Pero entendemos que somos personas públicas y sabemos que algunos medios ya han filtrado algunas fotos”, explicó en su red social.

“Por eso hoy no hubo invitados ni fiesta. Porque el país no está para pensar en eso y porque el amor no tiene que ver con eso. Ya habrá momento para compartir muchas cosas con la gente que queremos y a quienes les agradecemos que nos comprendan”, añadió.