Un supuesto VIDEO, publicado en redes, muestra al actor Ezra Miller mientras ahorca a una fan

Ciudad de México (SinEmbargo).- Ezra Miller se convirtió en Trending Topic durante la noche del domingo tras aparecer en un supuesto video. En el clip de 14 segundos, según grabado en un callejón en Islandia, el actor de Las ventajas de ser invisible y The Flash tiene un extraño encontronazo con una chica: la supuesta fan está haciendo gestos amistosos frente a él, y la respuesta de Miller, mientras dice “Oh, ¿quieres pelea? ¿Quieres pelea?”, es agarrarla por el cuello y tirarla al suelo.

No hay más contexto para el video, que parece estar cortado, y aunque podría tratarse de una broma entre amigos, la reacción de la persona que está grabando denota preocupación mientras se lanza a detener al actor. El video ha sido compartido en Twitter y el foro Reddit, pero nadie parece conocer su origen, y ningún medio se ha hecho eco de momento.

No podemos sacar conclusiones de un video cortado y sin contexto que incluso algunas personas ha dicho que está editado, pero en Twitter, por supuesto, el tema ya se ha convertido en un meme. Algunos ya han cancelado al actor por problemático, y otros se han lanzado a bromear sobre su “curiosa” forma de relacionarse con los fans.

Según se cuenta en Reddit, Ezra Miller escupió a los que grababan el video y tuvo una actitud agresiva hacia ellos, pero no hay nada confirmado, y el video por ahora parece editado, así que tendremos que esperar a ver qué hay de verdad en todo esto.

