Un usuario filtra el primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones y los fans enloquecen

Madrid (SinEmbargo).- Los seguidores de Games of Thrones esperan como agua de mayo los primeros capítulos de la octava y última temporada de la ficción, basada en las novelas de George R.R. Martin. Tras aguantar con tesón una larga espera de casi dos años, no hay nada más doloroso para un seriéfilo que los spoilers. En este caso, del primer capítulo de la serie más esperada de 2019, con detalles que se han revelado vía redes sociales de forma premeditada.

El presunto culpable, bajo el apodo de “TheRealFrikiDoctor”, publicó en Reddit y en Youtube un vídeo con detalles del primer episodio de la octava temporada. Un vídeo que HBO ha denunciado y reportado a Youtube para darlo de baja en cuestión de minutos.

El usuario ha publicado en esta misma red social que se enfrenta a “una reclamación por infracción de derechos de autor”, pero que buscará otras plataformas donde volver a subir el contenido que ha sido denunciado.

Los fans, pacientes como nadie, mientras aguardan el desenlace de la gran batalla entre los Caminantes Blancos y las huestes de Jon Nieve y Daenerys Targaryen, han cargado coléricos contra este tipo de spoilers innecesarios.

“No publiques filtraciones de la temporada 8 de Game of Thrones. He esperado dos años”.

Ok but seriously what kind of security does @HBO have?!

You guys should really fucking work on that one. There are leaks of #GameOfThrones 8x01 everyfuckingwhere.

Are you serious or what? Why do you keep allowing it?!