Una ala del PAN abraza a Ricardo Anaya: cae como anillo al dedo, afirman Rodríguez Prats y Ruffo

Ricardo Anaya Cortés regresará a la vida pública de México. Aunque es militante del PAN, su participación en el partido no está clara. En la opinión de algunos panistas, Anaya no sólo es bienvenido, sino que figura como una pieza clave para revitalizar al PAN

23/09/2020 | 08:52 AM

MÉXICO._ La última vez que Ricardo Anaya Cortés participó en la vida pública nacional perdió las elecciones presidenciales de 2018. Después de más de dos años fuera de la escena política de México, el panista queretano anunció su retorno.

“Decidí regresar de lleno a la vida pública con un claro propósito: quiero ayudar a construir un mejor futuro para México”, dijo Anaya en un video publicado el lunes 21 de enero.

Para panistas como Juan José Rodríguez Prats y Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Anaya cuenta con el beneplácito del Partido Acción Nacional (PAN) donde, a pesar de que aún subsisten “ciertos sentimientos” por haber descuidado al PAN, “la inmensa mayoría de panistas vemos con enrome alegría su reincorporación”.

El ex diputado Rodríguez Prats explicó a SinEmbargo que el regreso de Anaya Cortés es una magnífica noticia para el partido, porque “lo revitaliza, le viene a dar fuerza y le viene a dar esperanza. Ricardo es un panista valioso que sin lugar a duda viene a sacudir al partido. Le da un mensaje de que tenemos hombres, que tenemos políticos” no solo para las elecciones de 2021 y 2024, sino también, para fortalecer la vida interna del PAN y lograr el gran cometido panista: generar acción política para robustecer la democracia y lograr que la gente vuelva a creer y a participar de las instituciones políticas.

Por su parte, el Diputado federal Ruffo Appel mencionó que una figura como Ricardo Anaya le cae como anillo al dedo al país, en un momento de incertidumbre por la falta de resultados del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A pesar del ánimo, el también ex gobernador de Baja California recordó que Anaya no ha esclarecido si participará de la política a través del PAN.

“Primero habrá que ver si Ricardo Anaya regresa a la política a través del PAN. A lo mejor lo hace como individuo, como ciudadano mexicano y colabora de una manera abierta sin condicionamientos partidistas, y sí con convicciones ciudadanas. Yo creo que estamos por ver esto y conocer bajo cuál perspectiva está regresando Ricardo Anaya a la política. Todos suponemos que será a través del PAN”.

Al igual que Rodríguez Prats, Ruffo Appel mencionó que en el contexto de hoy, con Anaya o sin Anaya, todos los esfuerzos panistas deben de ir enfocados a “organizar las representaciones ciudadanas en un espíritu cívico para poder restaurar a la República dado que la 4T, lamentablemente, se ha ocupado de desmantelarla”.

Más allá de ser una “carta valiosa” para el partido blanquiazul, Ricardo Anaya es un personaje polémico, sobre todo después de las elecciones de 2018, cuando “su afán de alcanzar la Presidencia de la República aplastó al PAN”. Ese error, dijo Rodríguez Prats, dejó un sentimiento de abandono a sus correligionarios, pero es algo que ya fue superado al interior del partido y algo de lo que Anaya tiene conciencia.

En ese sentido, el analista político mencionó esperar que, “como Ricardo está diciendo que asimiló y que vio los errores que cometió, también emprenda […] un trabajo de sumar voluntades y de ir por el panismo, porque lo más importante en el PAN, ahorita, es fortalecerse internamente”.

Además de cerrar filas, sumar esfuerzos y generar apertura democrática dentro y fuera del partido, Ruffo Appel señaló que los panistas –incluido Anaya– “deben dedicarse a la causa ciudadana y no al control del poder interno y de la negociación por candidaturas con otros partidos”, como sucedió hace dos años.

COYUNTURA Y RETOS

Un día después de que Ricardo Anaya anunciara su regreso a la vida pública nacional, el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, señaló que el político queretano es un oportunista.

“Tú eres muy llegador, como dice la gente. Te ves muy convencido, te cree uno, pero al rato te quitas la máscara. Esa calva seráfica está hueca; hueca de ideas y de principios. Tú dizque te fuiste como nuestro Señor, a meditar”, pero “a ti lo que te urge es el dinero. Quieres tener poder para más dinero […] y ora quieres estar a la cabeza, otra vez, para hacer más negocios”, dijo Muñoz Ledo en un video publicado el pasado 22 de septiembre.

Animosidades aparte, lo cierto es que el regreso de Ricardo Anaya se da en una coyuntura electoral en que estarán en juego 24 mil 432 puestos locales y federales, incluidos todos los integrantes de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y 15 gubernaturas, entre ellas cuatro de las nueve panistas (Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Querétaro).

Cuestionado acerca del timing (momento oportuno) de Anaya, el analista político y militante panista Juan José Rodríguez Prats refirió que, en efecto, su decisión de regresar en tiempos electorales fue estratégica, ya que se trata de un hombre “sin duda inteligente y preparado que midió bien sus tiempos”.

Además y de acuerdo con Rodríguez Prats, su retorno tiene sentido después de dos años de ausencia, considerando que Anaya dijo que decidió retirarse para darle espacio al Presidente López Obrador, bajo el entendido de que su intención era no estorbar u obstaculizar su trabajo.

“El hombre, pues, funciona a través de los principios, los propósitos y los fundamentos de Acción Nacional, que no son otra cosa mas que los derechos universales del hombre. Esa forma no tengo ni duda que la representa Ricardo Anaya. Acá la pregunta es si lo hará dentro del marco de la institución política Partido Acción Nacional”, abundó el ex diputado.

Con respecto al timing de Anaya, el Diputado federal Ernesto Ruffo Appel coincidió en que fue oportuno y que lo importante es que Anaya regrese sin enmarcarse en una dinámica de “cuadrillas de gente controladora” dentro del PAN.

“Ricardo Anaya tuvo algunos problemas internos. La naturaleza de esos problemas internos es, precisamente, el entrampamiento con grupos internos que controlan la vida interna del partido”. En ese sentido, el otrora Gobernador de Baja California explicó que el reto de Anaya, si decide ejercer su liderazgo público a través del PAN, será alimentar la vida democrática del partido y aportarle fortalezas “con la confianza y la imagen que se depositó en él por muchos electores en 2018”.

Finalmente, Rodríguez Prats indicó que las esperanzas y entusiasmo del PAN no deben, de ninguna manera, limitarse a personalidades como Ricardo Anaya. De acuerdo con el ex diputado, “yo sí esperaría que surjan otros panistas y que tengamos figuras, porque aquí el problema es acordar figuras y poner personalidades. No personas rumbo al 2021, sino al 2024 como el mismo Ricardo. También espero que Ricardo, que acumuló una experiencia y una serie de reflexiones que hizo en estos dos años, y en donde dice que cometió errores, yo espero que también, su primera preocupación sea sumar voluntades”.