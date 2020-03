'Una chamarra para la MechÃ©', por Ito BÃ¡tiz

'Una chamarra para la Meché', por Ito Bátiz

Carta del Lector

10/03/2020 | 12:00 AM

Agradezco se publiquen estas líneas con motivo de la Sesión Solemne del H. Congreso del Estado en la que se entregará la "Medalla de Honor Dra. Norma Corona Sapién" a la Licenciada Mercedes Murillo de Esquer, para todos conocida como "La Meché".

Con un abrazo de vida, sumada a la merecida entrega de la medalla que recibes del Congreso, van dedicadas estas líneas.

Sin lugar a dudas, en este tu andar, has influenciado el devenir Político y Cívico de la comunidad. Como también, mi vida profesional que se vio regalada por tu presencia.

Felicito con estas líneas a la persona que siempre me apoyó cuando el quehacer de la abogacía ha sido difícil y espinado con sus sabias palabras: "Qué bueno que empezaste, así podrás terminar un dìa", "No te canses", "Ito, te va a ir muy bien".

Así, sin cansarte, caminaste por la Facultad de Derecho de la UAS, por la cárcel sacando presos; en el PAN por la candidatura de Culiacán y tu plantón, en el PRD por la Diputación, en tu Frente Cívico y tu conferencia de los viernes… en tantos foros y luchas.

Amo esta anécdota:

Por los años 90 hubo un invierno en el que te salió el viaje a Chiapas, a algo de los Derechos Humanos con el EZLN. Me contaste que llegarían a un campamento e irían en un camión, solo pensé en prestarte mi chamarra blanca de la nieve para que no enfermaras de gripa. Al regreso de ese viaje te apenaste porque la chamarra se la regalaste a la Comandanta Ramona (decías que tenía frío y estaba ya enferma). Después la veíamos en la tele vistiéndola debajo de su jorongo y pasamontañas negros… siempre me reía diciéndome "Esa es la Chamarra que le dió mi Tìa Meché"… amo más pensar que nos queden muchos años para seguir riéndonos juntas de esto que tanto te divierte recordar.

Este es uno de tus ejemplos mayores: "Divertirte Sirviendo" y "No Cansarte", es tu vida continua un sinnúmero de luchas y aventuras sin etiqueta política individual a pesar de tantas espinas y crìticas en el camino. Este merecido homenaje nos refrenda el compromiso de avanzar como Estado democrático garantizando la participación ciudadana sin temor a censura ni represalias.

Te abrazo querida Tía Meché con todo cariño, respeto y agradecimiento por tu siempre apoyo manifiesto cuando he temblado; no me canso, aquí sigo y te quiero mucho.

¡Gracias Siempre!

María del Rosario (Ito) Bátiz Murillo

