Publicidad

UNA CIUDAD entra AL CRIMINAL

Texto por María Osuna Sandoval.

Contenido patrocinado

21/02/2021 | 05:15 AM

Algo nuevo llegó para quedarse: Mandarina, un proyecto colaborativo entre Fer Alberto y Josar, dos plebes norteños que fusionaron su amistad con la música. Desde un cuarto de Airbnb crearon este EP, en él exploraron sonidos, narrativas, ideas, conceptos junto con su viaje personal: un collage personal audiovisual.

Los chicos de Mandarina se atrevieron a experimentar con el sonido, lo que hace que su proyecto sea fresco, algo que no se escucha comúnmente en la industria musical mexicana. Desde el hip-hop, reggaetón, trap, música ambiental, pop, se cuestionan lo que muchos jóvenes nos preguntamos: ¿Cómo te sientes cuando lees una noticia sobre una desaparición forzada en la que te ves? En la que piensas: “Pude haber sido yo”, ¿qué pasaría si nos desaparecen? ¿Qué pasaría si desaparecen a un amigue que amamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos?

Este EP nos lleva por un viaje narrativo: En Gallo Armado, se toca el tema de Jorge y Javier, estudiantes de excelencia académica asesinados por miembros del ejército en 2010, dentro de las instalaciones de su escuela y señalados por los medios y autoridades como sicarios; pasado el tiempo, el mismo Estado ha realizado una disculpa pública. En Sicario, encontramos rap experimental de protesta, y narra cómo la historia oficial fabricada por el Estado no se cuestiona, se cierran casos, se dan carpetazos, se dan instrucciones de matar a humanos como si fueran cosas.

UNA CIUDAD entra AL CRIMINAL, responde esas preguntas, va explorando respuestas. Con Entra O F I C I A L, se hace una pregunta central: ¿Me amarías si fuera policía? Lo cual tiene un hilo narrativo que se contesta en Quítatelo, la cual entre ecos y distorsiones, más sonidos oníricos tropicalosos, prende la mecha para bailar que lanza el statement: “Sonamos más fuerte que todas sus pistolas”. Suelo abierto es un rap tenebroso, de coraje, sed de justicia, impotencia. Cuando estás en busca de venganza porque te quitaron a un hermano o hermana.

El proyecto, se conforma de 8 tracks y 2 notas de voz que recuerdan a algunas de sus influencias: Kendrick Lamar con To Pimp a Butterfly, albúm en el que se basaron para poder crear un universo propio; Rosalia con Malamente; Blonde de Frank Ocean. Para el concepto sonoro, un poco de El Guincho, Arca y C. Tangana. No se puede pasar por alto que Fer y Josar han hecho mucho teatro, la obra Hamilton también los inspiró. Así como Connan Mockasin, el escritor Rilke y el cine de Bertrand Mandico. Hasta los dientes, documental de Alberto Arnaut y La libertad del diablo de Everardo González, se encuentran dentro del collage musical y audiovisual.

Este EP es un universo por sí mismo, un statement político, un análisis de discurso y una constante conceptualización de dudas acerca de nuestra realidad en un país tan violento, en donde reina la impunidad y el abuso policial; es una exploración a la incógnita: ¿Quién termina siendo el criminal? ¿Quién es criminal en un país donde la seguridad es fallida? Cuando tienes un sistema podrido todos somos un poquito criminales. Es darnos cuenta de que el problema es mucho más complejo que bueno y malo, más allá de víctimas y victimarios.

Un híbrido que hipnotiza tanto narrativa como musicalmente, por su sonido tan fresh y experimental.