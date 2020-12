Una decena de cadetes de la policía salió por cerveza para beberla dentro del Inecipe; audio revela reprimenda

Un audio en poder de Noroeste reveló que al menos una decena de cadetes del Instituto de Ciencias Penales abandonó guardias y elementos arrestados salieron de las instalaciones para comprar cerveza y regresar con ella a las instalaciones.

En el audio se escucha cómo uno de los comandantes de formación del Inecipe aplica una reprimenda a los presuntos involucrados.

“Ahora nadie fue, ahora nadie fue; ¿y las tres charolas que estaban aquí?, todas las latas vacías, ¿nadie estaba tomando ahora? Hasta cobardes son, no son hombres”, se oye al comandante gritar.

“¿Por qué no tienen el valor civil y dicen yo fuí?, ¿por qué no dicen yo fui, comandante, yo la metí (la cerveza)?

El audio tiene una duración de 3:17 minutos.

Luego se escucha que el comandante pregunta a dos de los jóvenes cadetes directamente ¿usted fue?, y en ambos casos se niegan: no señor, yo no fui.

El comandante también asegura que por la falta daría de baja a 10 de los cadetes involucrados.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, confirmó que el audio es verdadero, y que se debió a un incidente que ocurrió el año pasado.

“El año pasado tuvimos alrededor de 350 cadetes por ciclo, el año pasado graduamos 750 nuevos policías y esto sucedió el año pasado”, explicó.

“Con la cantidad de jóvenes que no estamos exentos que más de uno hiciera ese tipo de travesuras”.

Después de un minuto del audio, el comandante les señala que los 10 inmiscuidos serían dados de baja.

“Los 10 se van a ir; ahorita voy a hablar con cada uno de ustedes y voy a llegar al responsable que introdujo las bebidas alcohólicas, al que salió del instituto”, se escucha.

Esto, explica el comandante, es por el abandono de la guardia y el abandono del arresto de algunos cadetes. Habla además de truncar el futuro de los cadetes por esta falta.

“Ustedes marcaron su destino, aquel que metió la pinche cerveza lo voy a empapelar, lo voy a dar de baja, lo voy a boletinar a nivel estado para que jamás pueda entrar a una policía en todo México”, amenaza el mando.

Pese a sus palabras, ninguno de los aspirantes fue dado de baja, confirmó Ocampo Alcántar.

“El incidente se dió, se tomaron las medidas disciplinarias correspondientes, la verdad es que no se dió de baja a ninguno, se arrestaron y se sometieron a la Comisión de Honor y Justicia, se les dió una reprimenda... no hubo baja y tampoco hubo daño para ninguno de los cadetes, ni hubo daño patrimonial para el instituto”, agregó.

“En realidad, pues son jóvenes que andan entre los 22 y los 25 años y que después de un tiempo de reclusión, pues lógicamente pueden derivar en este tipo de conductas”.

“Estoy increíblemente avergonzado por el comportamiento que tuvieron”, lamenta el comandante.

Ocampo Alcántar señaló que fueron entre cinco y seis jóvenes los responsables del hecho.

“Estábamos enterados, no sabíamos que había una grabación de eso, normalmente los cadetes no usan el celular dentro de la institución, seguramente alguno de ellos traía algún celular escondido, pero al final del día lo importante es que no hay una reprimenda en donde se está atentando contra la seguridad de ninguno de ellos ni mucho menos”, explicó.

*¿Se ha repetido este comportamiento dentro del Instituto? , ¿tienen conocimiento de más casos?

“La verdad es que no, normalmente los jóvenes que ingresan al instituto son jóvenes que van con una misión muy clara de la vocación que tienen, con un claro compromiso, muchos de ellos son padres de familia o madres de familia, pero también entran jóvenes que no tienen responsabilidades familiares y se les hace fácil ese tipo de circunstancias”.

En lo que va de la administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, se han graduado mil 737 cadetes para convertirse en elementos de las policías municipales y unidades de tránsito, de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía de Investigación o de peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Las semana pasada, el 3 de diciembre, Ocampo Alcántar encabezó una ceremonia de graduación de 178 aspirantes, entre ellos 53 mujeres, que buscan formar parte de las policías preventivas de 11 municipios del estado.