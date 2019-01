Una fÃ¡brica de mensajes, fotos y noticias falsas inyecta temor durante la crisis de la gasolina

Una fábrica de mensajes, fotos y noticias falsas inyecta temor durante la crisis de la gasolina

De acuerdo con un comunicado difundido esta mañana, algunos usuarios convocaron a hacer compras de pánico y difundieron fotografías de tanques llenos

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).–A través de su cuenta en Twitter, el Gobierno de la Ciudad de México informó que detectó algunas prácticas de desinformación suscitadas a raíz del desabasto de gasolina en la capital del país. De acuerdo con el comunicado, la Policía de Ciberdelincuencia Delictiva, que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reportó que a través de perfiles de usuarios se está “incitando a realizar compras masivas de combustible”, por lo que llamó a tener precaución con algunas publicaciones.

De acuerdo con la Policía de Ciberdelincuencia, en los últimos días se han publicado diversas fotografías de tanques de gasolina llenos en el formato del ritual de “buena fortuna”, a través del que los participantes hacen apología de las cadenas con mensajes supersticiosos que proliferaron en la Red desde la aparición de los primeros foros de conversación a mediados de los años noventa.

Con la leyenda “comparte este tanque lleno de la suerte”, los usuarios celebran que han logrado conseguir combustible como una manera humorística de interpretar la escasez del suministro. Aunque pareciera parte de la misma tendencia, otros usuarios se suman a la difusión de estas imágenes con un tono preventivo y otros para informar sobre la dificultad que enfrentaron para obtener el servicio.

Usuarios de Facebook aprovechan desabasto y venden bidones de gasolina hasta en 700 pesos

Si bien no se trata de un llamado directo a la compra masiva de combustible, ni existe violación a las políticas de Twitter o Facebook, la interpretación de estos mensajes es lo que puede generar alerta o sobredimensionar el problema. Sin embargo, este no es necesariamente el resultado de dicha dinámica, en donde existe una marcada polarización en torno al plan de combate al huachicoleo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, motivo por el que se cortó el suministro de combustibles a través de tuberías.

¡Cuidado! No te dejes engañar por usuarios de redes sociales que difunden información engañosa, la Policía Cibernética identificó varias publicaciones que incitan a la compra masiva de combustible. @Pemex informó que hay gasolina para atender la demanda. pic.twitter.com/L9qbx1jnPa — Unidad de Contacto del Secretario SSCCDMX (@UCS_GCDMX) 9 de enero de 2019

@yaparate40 comparte este tanque lleno para que no te falte gasolina, saludos a todo México pic.twitter.com/BSyMg8rDVe — daniel padilla (@DanielPadilla82) 9 de enero de 2019

ANTE EL DESABASTO, #FAKENEWS GRATIS

La polarización se manifiesta en diversos niveles. En el plano general trasciende el surgimiento de tendencias confrontadas: unas para exponer las problemáticas derivadas del desabasto y para presionar al Presidente con el objetivo de que reactive el suministro, y otras para apoyar el plan de AMLO en el combate al robo de combustible.

Esta confrontación fue visible este jueves a través de las etiquetas #DesabastoDeGasolinas frente a #AmloTeApoyamosAl100. Sin embargo, no se trata de una manifestación de expresiones binarias, en donde sólo dos discursos se confrontan. La politización no es total en tanto que un grupo de usuarios mantienen su discusión en un nivel más próximo a su cotidianidad, en donde la escasez de combustible se enfrenta como una dificultad temporal que no escala al plano político.

Es en este nivel de la conversación en donde surgen la dinámica señalada por el Gobierno de la CdMx respecto a las fotografías de tanques de gasolina llenos. Sin embargo, la confrontación sí ha adquirido protagonismo en la Red.

En esta dinámica, la cobertura de algunos medios de comunicación sobre el desabasto ha aportado peso a los argumentos de los oposición de AMLO. Pero la presión no sólo viene de los medios, a lo largo de los días se ha consolidado la difusión de información falsa con el afán de magnificar el problema o culpabilizar a López Obrador.

En el análisis de la tendencia en contra del desabasto se identificaron varios ejemplos del flujo de la desinformación desde diferentes frentes, el ataque fue tan intenso que trascendió a las redes sociales. Quienes han incurrido en estas prácticas se han valido de cadenas de Whatsapp e incluso de llamadas telefónicas. Fotografías alteradas, falsos mensajes que alertan sobre la falta de turbosina en aeropuertos e incluso supuestos negocios clandestinos de funcionarios ante la contingencia.

EL SUPUESTO NEGOCIO DE ESPRIÚ

Entre los mensajes más difundidos y que ya han sido desmentidos por medios de comunicación destacan los que se centran en el desabasto de turbosina en aeropuertos como el de Querétaro. Asimismo se difundió que la empresa Excellence Freights en la cual la esposa del Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, la empresaria Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, posee un porcentaje de la empresa petrolera que habría estado en la lista de empresas que rentaron pipas a Pemex para suministrar gasolina durante la contingencia.

Esta información se difundió entre el lunes y el miércoles pasado, sobre todo en el interior de grupos críticos a López Obrador. Sin embargo, la empresa emitió un comunicado en el que informó que no arrendó los vehículos a la paraestatal.

“A nuestros clientes, proveedores, otras empresas relacionadas y público en general:

Grupo IDESA informa que su filial, Excellence Freights de México S.A. de C.V., no ha participado en la entrega de gasolinas a las estaciones de servicio, con motivo del cambio en la estrategia de distribución de hidrocarburos, que el Gobierno Federal ha implementado recientemente”, expresa el documento.

AIQ SIN TURBOSINA

El desabasto de turbosina ha sido otro tema central entre las fake news que se han difundido con el objeto de causar alarma. Durante el miércoles pasado comenzaron a circular diversos informes sobre la carestía de combustible en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ). Las imágenes de reportes, y comunicados circularon durante varias horas. Destacó un mensaje que habría sido publicado desde la cuenta oficial del aeropuerto internacional de Querétaro, @AIQ_MX en el que se informaba sobre el supuesto desabasto de turbosina.

Sin embargo, desde la misma cuenta se han emitido varios mensajes para desmentir estas versiones; entre éstas se explica que al personal aeroportuario solo se les emitió una alerta al encontrarse en espera de recarga de combustible.

“Buen día, les informamos que al momento el aeropuerto opera con normalidad y cuenta con turbosina. Se emitió un NOTAM preventivo a petición de ASA Combustibles ya que estamos en espera de recarga de Turbosina. @gobqro @mdelprete @SEDESUQro”, planteó la administración del aeropuerto.

INFORMACIÓN FALSA EN LOS ESTADOS

Los primeros reportes falsos de desabasto comenzaron a surgir desde el interior de la república, en los estados más afectados por el cierre de los gasoductos, entre estos Puebla y Jalisco.

POR VÍA TELEFÓNICA

A través de Whatasapp se han difundido con más velocidad las noticias falsas. Por ejemplo, medios de comunicación desmintieron el miércoles un listado de gasolineras de la CdMx donde supuestamente había desabasto y que no coincidía con la realidad. Asimismo, usuarios han denunciado desde números de telefónicos ya reportados con anterioridad que se les llama para preguntarles si apoyan a AMLO en su estrategia para frenar el robo de combustible.

MANIPULACIÓN FOTOGRÁFICA

A través de programas de edición fotográfica se han alterado fotografías con el fin de crear desestabilización en el interior de la militancia de López Obrador. El miércoles comenzó a circular una imagen en donde una gasolinera supuestamente recordaba a sus clientes que no había combustible por haber dado su voto a AMLO. Más tarde usuarios denunciaron que la imagen había sido alterada.

Si bien esta estrategia no es nueva y resulta muy recurrente al momento de difundir información falsa en las redes sociales, la capacidad de los usuarios para reconocerlas es cada vez mayor; este afinamiento en la cultura visual de los usuarios fue evidente en la rapidez con la que denunciaron el intento de manipulación.

LOS BUQUES ESPERANDO EN TUXPAN

Un usuario identificado en Facebook como Francisco R. Floranes, que dice trabajar en el Observatorio Nacional Ciudadano y que vive en Querétaro, con 2 mil 830 seguidores en su cuenta, difundió esta nota (se respetan redacción y ortografía):

“Esos barcos están parados ahí en Tuxpan desde el 31 de diciembre eran entregas programadas Pero como cancelaron contratos ahí estaban esperando .. ahora con el desabasto … quieren el producto .. peroooooo…No pueden descargar.. ya que debe de haber un proceso de compra y pago.. y además no hay capacidad… y No hay capacidad porque no se están usando los ductos, es a goteo.. de ese Tamaño es la incompetencia y la corrupción de estos comunistas…. Por todo eso .. mexico tiene que pagar penalización.. Y se paga entre 600,000 y 1,200,000 dólares por día sin señores por día… les suena el aeropuerto .. a si las canalladas de este loco comunista.. por eso les digo … no sean solo un cruza boletas ignorante .. y jamás vuelvan a votar por comunistas socialistas … aunque les prometan el cielo y la tierra porque al final.. ni cielo ni tierra tendrán … sino el infierno …”

El mensaje fue reenviado miles de veces. Pero es falso. O al menos es lo que el López Obrador dijo, en dos ocaciones distintas, durante sus conferencias. Hasta allí llegó el mensaje difundido.

–Preguntarle –dijo un reportero– cuál es el estatus de estos 14 buque tanques que están en Coatzacoalcos, porque se dice es porque se había frenado la importación, si esa es parte de las reservas que ustedes tienen.

–Lo de los buque-tanques, no precisamente en Coatzacoalcos, en Tuxpan, donde se está importando gasolina. [allí] están los buque tanques. Esto es diario. Imagínense….

El Presidente dijo que hay buque tanques en Tuxpan, Veracruz, a la espera de entregar combustible a Pemex, e insistió en que el problema en el país no es de suficiencia del combustible, sino de distribución. En la matutina del miércoles, López Obrador negó que su gobierno haya cancelado las compras y licitaciones de Pemex para adquirir combustible en Estados Unidos. “Al contrario, estamos comprando gasolina y estamos comprando gasolina más barata”, dijo el Presidente.