TAEKWONDO

Una fecha histórica para la taekwondoína Itzel Manjarrez

Hace cuatro años tuvo el honor de ser la primera culiacanense en unos Juegos Olímpicos

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Un 17 de agosto pero del año 2016 fue una fecha histórica para el deporte culichi, ya que ese día apareció la primera deportista nativa de Culiacán en unos Juegos Olímpicos.

Hablamos de Itzel Adilene Manjarrez Bastidas, que en la disciplina de taekwondo participó en los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Fue el momento más especial en mi carrera deportiva, ver los aros olímpicos de cerca, tocar el tatami olímpico, lo disfruté, me divertí mucho, fue una experiencia mágica”, dijo.

“Fueron cuatro combates olímpicos. El primero contra Costa de Marfil, el segundo contra una local, contra Brasil; imaginen tener el público en contra, no me importó, dí mi mejor esfuerzo y también ganamos. Luego otro triunfo en frente a Tailandia. Finalmente terminamos en un cuarto lugar. Que en otras ediciones de juegos olímpicos hubiera representado una medalla de bronce. Desafortunadamente en esta ocasión no, las reglas ya había cambiado”.

Sin embargo, Itzel Manjarrez, dice sentirse contenta, realizada como deportista con lo que logró.

“A veces uno no se da cuenta de esos detalles. Me pone contenta que ustedes sí, que estén al pendiente de mi carrera. Me llena de orgullo haber sido la primera culichi en haber estado en unos juegos olímpicos”.

Actualmente, Itzel Manjarrez Bastidas, tiene tres labores principalmente.

“Principalmente estoy dedicada a la docencia en mi segunda casa, como siempre he calificado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la cual estoy muy agradecida dese que Jesús Alfredo Cuén Ojeda, en aquel entonces director de deportes, me llevó. Imparto clase de nutrición, taekwondo y actividad física adaptada en la Facultada de Educación Física y Deportes de la UAS.

“También curso mi doctorado en la misma DEFYDE de la UAS y mi tercer labor es ayudar a jóvenes con la nutrición, asesorarlos, eso me emociona y me llena mucho”.

Manjarrez Bastidas no descarta en un futuro muy lejano dar instrucciones de taekwondo. Por lo pronto ocupa su tiempo en la docencia, en seguirse capacitando académicamente y disfrutar el haber sido la primera culichi en ver acción en unos juegos olímpicos.