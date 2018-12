Una fiel lectora desde los aÃ±os 70

Una fiel lectora desde los años 70

Comparte que desde que Noroeste llegó a Mazatlán lo empezó a leer y aún continúa como suscriptora

Susana Guevara

El 2018 es un año muy importante para esta casa editorial, en sus 45 años de informar y formar a la comunidad se convirtió en el pionero en ofrecer la suscripción digital.

El contenido editorial es parte de su esencia, la cual cada vez se fortalece para sus fieles lectores y suscriptores que han seguido sus pasos en esta evolución.

Una fiel seguidora es la profesora jubilada Adela Gómez Balmaceda, quien desde que Noroeste llegó a Mazatlán, a finales de la década de los 70, se convirtió en lectora.

Primero compraba el periódico afuera de su casa, después cambió de residencia y lo compraba en la tienda hasta convertirse en suscriptora.

“Yo le compraba el periódico a un niño que pasaba por el fraccionamiento, después nos mudamos y lo mandaba comprar diario a la tienda hasta que me hice suscriptora”, recuerda Adela.

“Tengo muchos años con la suscripción, más de 20, lo leo por partes, pero lo leo todo, me gusta mucho lo que escribe Osuna Hi y el de Mexicanos Primero, Alfonso Mejía”.

Entre los gustos de la profesora se encuentra la sección de Gente, a la que reporta sus eventos para su cobertura, así como Local, pues se entera de lo que pasa en la ciudad.

Hace un mes, Noroeste fue rediseñado con el fin de mantenerse en el gusto de sus lectores, a lo que Adela comenta que le gusta, ya que las fotografías y textos son más grandes y llamativos, lo que le permite tener una mejor lectura.

“Siempre he estado complacida con los cambios que ha tenido Noroeste, siempre me ha gustado, el contenido que trae, es un periódico muy completo, no se les pasa nada, no creo que todos los periódicos tengan lo que tiene ”, menciona.

Adela también ha sido parte de los eventos de Noroeste, como presentaciones de libro, conferencias, NorArte y la rifa del auto.

La maestra, como aún la llaman, dedicó su vida a la docencia por casi 40 años y después de su jubilación fue dama cruzrojiana, perteneció al Voluntariado del Hospital General y presidenta de la Casa del Jubilado.