Una mexicana relata el golpe del Covid-19 en Italia

Faviola Resendiz Ramírez es originaria de San Juan del Río, Queretaro, pero desde el 2018 se fue a vivir a Emilia Romagna, Italia con su esposo. Comparte que la forma de vida cambió completamente a raíz del Covid-19 en Italia

Antonio Olazábal

Faviola Resendiz Ramírez tiene 40 años de edad, nació en San Juan del Río, Querétaro, México, pero desde el 2018 se fue hacer vida a Italia junto a su esposo, su estadía en el país Europeo era tranquila, feliz y pacífica, pero esto cambió con el impacto del coronavirus en la tierra que la adoptó desde hace dos años.

Ella es voluntaria en un asilo de la ciudad de Emilia Romagna, vive en una provincia llamada Forli. En Italia han muerto más de 10 mil personas a causa del coronavirus, es el país que más muertes tiene por esta enfermedad. Comparte que Italia era un país lleno de vida y tradiciones, pero todo ha sido diferente desde hace dos meses a la fecha.

“Italia es un país de turistas, la vida es muy tranquila y relajada. Después de la noticia del coronavirus los turistas no existen más, las personas ya no son las mismas; Todos los negocios están cerrados, abiertos solo los supermercados, ya se aprobaron multas que van de 400 a 3000 euros a quienes no respeten las reglas”, comparte.

“La población es en su gran mayoría anciana, en cada balcón, jardín, cafetería, calle podías ver a todas estas lindas personas vivir su día a día y hoy deben saludar a sus familiares desde sus balcones para evitar ser contagiados. Están aislados de toda persona”, cuenta.

Faviola relata que a diario se comunica con sus familiares en México, ellos tenían mucho miedo de lo que le podía pasar en Italia, sin embargo desde que los casos de Covid-19 comenzaron a aumentar en nuestro país, el miedo que ellos sentían lo comenzó a adolecer ella.

“Todos me escriben continuamente pues están muy preocupados, yo solo quiero decirles a todos en México que extremen precauciones, si eso se hubiera hecho aquí, el problema no sería tan grande”, lamenta.

“A todos en general tomar con mucha seriedad la enfermedad y extremar precauciones, soy enfermera y se lo triste que es para una persona estar conectado a un respirador. No es momento para jugar con la salud”, puntualiza.

Gabriele Asioli es su esposo, él trabaja de voluntario en una ambulancia, reconoce que a diario le da miedo cuando él sale a trabajar con el fin de ayudar a los demás, pero tiene en claro que hoy más que nunca se necesitan manos que ayuden a sacar a Italia adelante.

“Mi esposo es voluntario en la ambulancia en sus ratos libres y trabaja como asistente de enfermería en un asilo de ancianos. El asilo en donde trabaja está en cuarentena y la verdad es una gran preocupación. Está en contacto con personas que están enfermas, pero en estos momentos se necesita la mayor cantidad posible de ayuda”, subraya.

De momento ella no ve que pronto el país que la adoptó desde hace dos años pueda salir de esto, pero la esperanza vuelve un poco cuando reportan que los contagios en Italia van a la baja, y espera que esto siga de esta manera.

“Ayer y hoy no han aumentado y eso es una buena señal. Esperamos que ya disminuyan. Se anunciaron ayer nuevas medidas, multas que van de 400 a 3000 euros a quien no siga las indicaciones”, explica.