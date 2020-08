Una mujer de EU podría ser la primera en curarse del VIH sin medicamentos ni trasplantes: estudio

MÉXICO (SinEmbargo).- Un grupo de investigadores del Instituto Ragon, que en EU reúne a científicos de la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Hospital General de Massachusetts, identificó lo que podría ser el primer caso de curación de VIH sin medicamentos o trasplante de médula ósea.

Se trata de Loreen Willenberg, de 66 años y residente en California, quien se infectó en 1992. Su cuerpo combatió y eliminó el virus durante décadas, recogen ahora los medios. El caso es que los especialistas nunca han detectado la presencia de ningún genoma intacto del VIH en más de mil 500 células suyas analizadas, lo que sugiere que su sistema inmunológico habría erradicado al virus de su organismo de forma natural, de acuerdo con un comunicado.

A new study from @ragoninstitute reveals a possible path to a functional cure for HIV! In this video, @brucedwalkermd and colleagues explain their results: https://t.co/wCUs2PTGrS

El descubrimiento fue hecho en el marco de un estudio en el que participó un grupo especial de pacientes infectados con VIH, conocidos como “controladores de élite”, y que mostró que fueron capaces de neutralizar el virus por sí mismos, sin utilizar medicamentos. Durante la investigación, los científicos secuenciaron miles de millones de células de 64 de ellos, así como de 41 personas que reciben medicamentos antirretrovirales (ART) para contrarrestar el virus.

Tras comparar los resultados de ambos grupos, los académicos notaron que los depósitos virales (copias del material genético del virus introducido en el genoma de las células infectadas) de los controladores de élite parecen ser incapaces de reactivarse, a diferencia de lo ocurrido en individuos tratados con ART.

The results of a recent @nature study by Group Leader Xu Yu show that in elite controllers, HIV is hidden in parts of the cell’s DNA where it cannot be used to create new copies of the virus. @MassGeneralNews https://t.co/tBHcfM1t7X pic.twitter.com/zi1KxWrWNJ