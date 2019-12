Una mujer luchona, heroína de la novela de Diana Garcidueñas

En Antonia y la chingamadriza, la autora le escribe a las mujeres jefas y sostén de las familias, platica en la FIL de Guadalajara

Héctor Guardado

GUADALAJARA._ Diana Garcidueñas le rinde homenaje a las mujeres jefas de familia, las mujeres luchonas trabajadoras que sacan adelante a sus hijos solas.

La autora ofreció un dato apabullante. Las estadísticas mencionan que el 40% de los hogares en México son sostenidos y guiados por una mujer sola.

Garcidueñas vive en Tonalá, un pueblo que en la época prehispánica fue un imperio y que protege sus tradiciones. En el mercado de esta comunidad las señoras se encuentran y se relatan su vida cotidiana, su lucha diaria para sacar adelante a sus hijos, la historia de hombres que no proveen, que dejan de trabajar, que no se hacen cargo de la familia, ni emocional, ni económicamente se repiten constantemente.

De ese lugar de encuentro es de donde la escritora sacó las historias con las que tejió el texto ganador del Premio Binacional de literatura Valladolid a las letras, que se entrega en Mazatlán.

“En Tonalá existen personajes como Antonia, la protagonista de la novela que escribí, es gente trabajadora, orgullosa de su origen prehispánico, tiene una rica vida comunitaria. Me interesaba mucho retratar a Las mujeres jefas de hogar, que sostienen solas sus casas, que luchan por sacar adelante a sus hijos”, compartió.

“Cuando vas al mercado y platicas con las señoras te enteras de esas realidades de primera mano, muchas de las mujeres que van ahí hablan de lo que están viviendo como algo natural, son historias dignas de ser contadas”.

La escritora dice que las mujeres lo ven como algo normal y que aunque algunas están casadas, su pareja no está nunca o no se hace cargo.

“Creo que la realidad rebasa las estadísticas, muchos hombres no funcionan ni como padres, ni como esposos y mucho menos como proveedores, el matrimonio es cómodo para los hombres porque en automático tienen alguien que los atienda, les dé de comer, les limpie la ropa, tienen un espacio pero no necesariamente tienen qué aportar al hogar”, dijo

“Todavía hay muchos prejuicios, en las comunidades de bajos recursos donde la educación todavía no está al alcance de todos sus habitantes, por prejuicios o por falta de dinero, las mujeres mantienen esas situaciones en las que tienen un hombre a su lado, aunque no les sirva de nada, se quedan con ellos como un estorbo”.

Antonia, la protagonista de la novela, no sufre de violencia física. Diana Garcidueñas no quiso que su protagonista sufriera esa parte porque en cierto sentido se ha convertido en un lugar común.

“Lo plasmé así en la novela porque Antonia no hubiera durado con un hombre que la golpeaba, en cambio por su ignorancia aguantaba la violencia psicológica, el desprecio, el ninguneo de su esposo y la inversión de culpas. Que ella se quedará con el me permitió mostrar que todo lo que vivía Antonia también es violencia, que ella lo justificaba, porque no son golpes”.

--¿Que parte de la mujer del Siglo 21 te interesa?

“Me interesa descubrir cómo le hace para liberarse de sus tabús , de sus prejuicios, cómo desarrollan su capacidad de cuestionarse, romper con lo establecido y entender que las otras mujeres como ella pueden ser un apoyo, se dan cuenta que con ellas pueden hacer comunidad”, señaló.

“En el Siglo 21 todavía existen limitaciones para muchas mujeres que viven en la marginalidad o que son miembros de familia muy tradicionales que no les permite ejercer su libertad. Antonia y la chingamadriza es la historia de la liberación de una mujer, lo logra por el apoyo, por tener comunidad, la motivó tener una hija a quién sacar adelante”.

El libro está cargado de un humor inteligente que se convierte en uno de los elementos más atractivos del texto

“Es difícil escribir con humor, yo siempre tuve esa intención, quería dignificar la historia de estas mujeres, pero también quería que ellas las leyeran y por eso tiene momentos tan chuscos, quiero que las mujeres que me contaron sus historias de ficción lean el libro. El erotismo lo manejo desde el punto de vista de la mujer, eso me importaba mucho, yo veo a esas mujeres trabajando todo el día, y es importante aclarar que no son objeto, sino sujeto”.