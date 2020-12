SALVADOR GONZÁLEZ

Una Navidad inédita: de la incertidumbre por la pandemia al encumbramiento como entrenador

El Covid-19 afectó el proceso deportivo y la salud del mazatleco, pero los sueños por alcanzar Tokio con sus pupilos se mantienen intactos

Carlos Robles

MAZATLÁN._ La Navidad del 2020 es en definitiva distinta a las tradicionalmente celebradas en años pasados, pues las condiciones que se viven en el mundo a raíz del Covid-19 obligan a modificar las formas de conmemorar esta festividad.

Tal es el caso del entrenador mazatleco Salvador González Arreola, quien este año ha tenido un festejo diferente al acostumbrado en años anteriores, pero que de igual forma, considera es una celebración más íntima y hogareña, con sus seres más cercanos.

Un año bastante complicado es el que ha enfrentado González en este 2020, donde vivió un vaivén de emociones, pasando por un paro de actividades en su carrera profesional, así como superar el haber contraído coronavirus y tener un cierre de año con grandes reconocimientos a su trayectoria.

“Este año me reuniré con mis hermanas, con quien he estado en contacto y en ese sentido siento que no hay problema, pues en mi casa trataremos de usar un protocolo a seguir para esta reunión”, dijo González Arreola en los días previos a esta festividad.

“Realizaremos una cena normal y con el deseo de que nos volvamos a juntar el próximo año con mejores expectativas”.

Como ya es una tradición en su familia, Salvador González fue el anfitrión de esta pequeña, pero cálida velada, donde se reunieron poco más de 10 personas, la cual disfrutó en familia como cada año.

“La vida me ha regalado la oportunidad de vivir cerca de mi familia y tenemos la confianza de que todo siga bien, poder juntarnos y celebrar este gran día juntos.

“Esta vez no festejaremos con amigos y ya habrá tiempo después de darnos un abrazo como debe de ser, ahora con sólo decirnos por teléfono nuestro sentir será suficiente”.

Un año prometedor

Para Salvador González, el año inició con un arduo trabajo con el firme objetivo de ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con los equipos tanto varoniles como el femenil de la Selección Mexicana.

“Cuando inició el año, la preparación estaba enfocada para tener el boleto a los Juegos Olímpicos, para no tener pretextos. Por esta razón nos fuimos preparando, programando todos los torneos que se iban a jugar para la clasificación”, dijo González.

“Intentando con esto no sólo llegar al último torneo, sino también pensar en que los dos equipos pudieran terminar con buenos resultados ¿y por qué no?, lograr la clasificación en el Tour Mundial. Suena difícil, pero no imposible”.

De esta forma, el 2020 para el estratega mazatleco estaba claro, ir en busca del ansiado boleto en cada torneo, pues la participación en cada justa era con miras a clasificar y no como preparación.

“Ése era el objetivo, pensar en que tenían que dar su mejor esfuerzo y que en el torneo en que se jugara, se podría clasificar. Por eso se habló con los jugadores pensando en esa directiva”.

Así pues, con esa mentalidad, la sorpresa se dio durante la participación de los equipos varoniles en el Tour Mundial de Voleibol de Playa Doha 2020, en Qatar, en marzo, donde se consiguieron el segundo y noveno lugar de la competencia.

“Eso nos ilusionó mucho, pues ambos lugares dan opción para que se contabilice el poder clasificar por el Tour Mundial. El ver que el trabajo iba bien y que los equipos estaban haciendo las cosas bien”.

Llegada de la pandemia

Sin embargo, las ilusiones de Salvador y los equipos mexicanos se toparon con un obstáculo inesperado. Un obstáculo que golpeó y detuvo al mundo entero: la pandemia global causada por el Covid-19.

“De repente todo se para. Pensamos en un principio que esto sería rápido, pasarían 15 días y se ajustarían los calendarios, y para nosotros esos días no rompería tanto el ritmo que traíamos y sólo tendríamos que hacer trabajos psicológicos”.

En su regreso a México, Salvador se mantuvo en contacto con sus jugadores, buscando no perder el ritmo de trabajo que ya se tenía, pero la cuarentena que en el momento se vivió en el puerto, le impidió poder hacer los trabajos en espacios públicos.

Por tal motivo, se empezó a hacer entrenamiento desde casa, pero no fue suficiente para González, quien buscó complementar el trabajo físico con el mental, obligándose a estudiar más a fondo las repercusiones que se puedan tener y trabajar con sus jugadores a distancia estos aspectos.

“Me dediqué a saber cómo les iba a afectar y vi que en lo mental. El ritmo psicológico de competencia se tarda mucho en arreglarlo y si llegáramos a los torneos, si se vuelven a abrir de golpe, nosotros íbamos a salir perjudicados”.

Da positivo a Covid-19

Aunado a esto, las preocupaciones aumentaron para el entrenador del puerto, quien tras hacerse una prueba de Covid-19, el diagnóstico resultó positivo por lo que se tuvo que aislar y enfocarse en su recuperación.

“Me monitorearon, todo bien durante mayo y parte de junio, por lo que yo me encerré en mi casa y ni le permití la entrada a nadie, sólo a una hermana que me inyectaba y otra que me llevaba comida.

“Después de seis semanas el doctor me dio de alta, en una enfermedad que no fue intensa, sólo algunos malestares leves, pero en la prueba salí positivo”.

De esta manera, los siguientes días para Salvador fueron de mera recuperación donde se estuvo rehabilitando, considerando que la actividad física es de gran importancia para esto.

“La actividad física puede ser un gran preventivo, es importante convencer a la gente de que se active y su organismo esté funcionando bien y esté bien a la hora de que se enfrenten a una situación similar”.

Cierre de año inesperado

No obstante, el cierre del año para Salvador González no fue negativo, pues consiguió tres merecimientos de gran importancia en su carrera: el Premio Municipal del Deporte, el Premio Estatal del Deporte y el Premio Nacional del Deporte, cada uno de éstos como mejor entrenador.

“Esto era algo que no me esperaba (el PND), ni siquiera había pasado por mi cabeza, porque para nosotros, dentro del deporte, es un premio de alto grado y que te lo da el mismo Presidente con todos los honores. Es un halago.

“Después gané el Premio Estatal, dentro de mi estado y el municipal, y todos estos logros hacen que termine un año con mucha incertidumbre y mucho miedo, en lo personal, muy positivo para mí”.

Tokio, el objetivo

Así pues, Salvador comentó que para el 2021, los objetivos seguirán siendo los mismos con los que se comenzó este 2020, los cuales fueron el buscar un pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Pensamos que los Juegos Olímpicos se van a realizar, vemos que hay una vacuna que te da un poco de tranquilidad de que algo se está haciendo para que, por lo menos, se prevenga un poco esta situación.

“Con todo este contexto, no nos queda más que lo que está en nuestras manos, que es trabajar y no tener pretextos, por lo que esperamos que llegue el día de poder pelear por clasificar a México en Tokio”.

1998

Año en que se convirtió en entrenador nacional

SU EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR EN JUEGOS OLÍMPICOS

JJOO: Duplas que llevó

Sydney 2000: Joel Sotelo/Juan Alberto Rodríguez e Hilda Gaxiola/María Teresa Galindo

Atenas 2004: Hilda Gaxiola/ Mayra García

Beijing 2008: Bibiana Candelas/ Mayra García

Río 2016: Lombardo Ontiveros/ Juan Virgen

PARA SABER

En sus más de 20 años de trayectoria, el ganador del PND 2020 ha formado a grandes voleibolistas, que, durante este tiempo, le han dado importantes glorias a México: como medallas centroamericanas, panamericanas y una presea de plata en el Tour Mundial de Voleibol de Playa en Doha, Qatar, en marzo del 2020.