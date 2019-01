Una pintura mural, un fresco enorme: Las DIEZ observaciones de Guillermo del Toro a Roma

Ciudad de México (SinEmbargo).- El cineasta Guillermo del Toro compartió diez observaciones personales sobre la cinta Roma de Alfonso Cuarón, luego de que ésta fuera galardonada como Mejor Película en los Critics’ Choice Awards.

El director originario de Guadalajara, Jalisco, retomó puntos como los planos del largometraje, los elementos que su creador utiliza en la narrativa y desglosó algunas escenas que conforman la producción, incluso explica los aspectos sociológicos de la película.

2) Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente . Habra momentos en que la familia se "acerque" pero serán pasajeros: "Nos salvo Cleo" y casi de inmediato: "Me preparas un licuado de plátano?"

Del Toro centra su análisis en la presencia del agua en la trama, protagonizada por Yalitza Aparicio, elemento que, según el director de El laberinto del Fauno, revela las verdades.

3) En mi opinión el "silencio" de Cleo es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo- revelado por el agua- "No quería que naciera". Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión.

Asimismo estas observaciones sobre Roma tocan puntos técnicos en los que Guillermo del Toro reconoció “el logro titánico” de Cuarón y Eugenio Caballero para ambientar el filme en la época. El cineasta apuntó también la función de la fotografía y la música para envolver al público en la historia.

Por último, Del Toro une la primera y última escena de la historia, basada en la infancia de su director, Alfonso Cuarón, relacionando al cielo y la tierra con la presencia de un avión en ambos encuadres.

6) Me parece que esta poco difundido el hecho de que Cuaron y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de Mexico- con banquetas, lamparas, asfalto, tiendas, etc, etc. Un logro titánico.