Una sorpresa y una dicha recibir el Premio Owen, dicen ganadores - Noroeste

LITERATURA

Una sorpresa y una dicha recibir el Premio Owen, dicen ganadores

Mercedes Luna Fuentes y Luis Gómez Lomelí reciben este viernes el reconocimiento en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, a las 19:00 horas

Nelly Sánchez

Haber sido ganadores del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen resultó para Mercedes Luna Fuentes y Luis Gómez Lomelí una sorpresa y una dicha.

Luna Fuentes, originaria de Saltillo, aseguró que cuando le llamaron por teléfono para avisarle que su poemario La habitación higiénica había sido premiado fue una sorpresa que no esperaba.

"Yo envié mi trabajo como un ejercicio adicional que venía realizando, sé que hay personas muy preparadas con mucha luz para la poesía, y cuando me hablaron me dio mucho gusto escuchar al director del Isic, y me complace saber que competí contra 71 colegas más y que el jurado estuvo de acuerdo en que mi obra valía la pena para ser premiada", expresó.

