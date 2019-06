Una testigo declara que Emiliano Salinas confería legitimidad a la secta NXIVM de Keith Raniere

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Una testigo protegida en el juicio contra Keith Raniere, líder de NXIVM, reveló que Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, confería legitimidad a la secta.

La mujer, identificada como Nicole “N”, realizó estas declaración durante el juicio que se realiza en Nueva York contra el fundador del culto.

La originaria de California, Estados Unidos, aseguró que Salinas Occelli se convirtió en un “buen amigo” a partir de agosto de 2015, durante un retiro vinculado al culto.

En una conversación, Nicole habría expresado a Salinas Occelli que le preocupaba cómo se “idolatraba” al fundador de NXIVM.

“Keith no quiere eso. La gente proyecta sus ideas en él. La gente quiere creer en algo más. Eso sucede. No hay necesidad de preocuparse”, le respondió para tranquilizarla.

Cuestionada sobre cuál fue el impacto del consejo de Salinas, Nicole respondió que las palabras la tranquilizaron.

“En verdad confiaba en los consejos de Emiliano. Venía de una familia muy respetable, bien educada. Éramos buenos amigos”, señaló Nicole, e insistió que ellos eran “buenos amigos” y que Emiliano Salinas no parecía idolatrar a Raniere.

La amistad aparentemente fue forjada durante el evento conocido como V-week, celebrado en agosto de 2015 en la ciudad de Albany, para festejar el cumpleaños de Raniere. En ese entonces Nicole no pertenecía a NXIVM ni conocía a Raniere.

La testigo informó que antes había tomado un curso vinculado a la secta, donde notó que los miembros mostraban reverencia a los instructores.

En el curso llamado “The Source”, el cual duró cinco semanas, los instructores insistían en que los asistentes mantuvieran una discreción total sobre lo aprendido durante las sesiones.

En febrero 2016, Nicole fue persuadida por la actriz Allison Mack, cómplice de Raniere, para formar parte de un “grupo secreto” dentro de NXIVM llamado DOS, cuyas participantes servían como esclavas sexuales del acusado.

Agregó que la imagen de Emiliano fue fundamental para que ella se acercara a Nxivm. Para Nicole, el hecho de que el hijo de un ex Presidente de México estuviera involucrado significaba que “la organización debía ser seria”.

Keith Raniere, de 58 años de edad, enfrenta varios cargos en la corte del distrito de Nueva York. Está acusado de dirigir en secreto un esquema de pirámide de culto en el que estafó y esclavizó a sus integrantes. Durante el juicio en su contra se ha declarado inocente de cargos de tráfico sexual, conspiración de extorsión, explotación infantil y pornografía infantil.

De ser encontrado culpable, el también conocido como “Vanguard”, podría enfrentar una condena de entre 15 años de prisión hasta cadena perpetua.

Por su parte, Salinas Occelli se deslindó de los actos de trata de personas y no enfrenta ningún cargo criminal, pero se le vincula con la secta.

El pasado 23 de mayo, en un comunicado indicó que cuando a principios de 2018 una conocida involucrada en DOS le relató sus experiencias, renunció y cortó cualquier tipo de contacto con NXIVM, “esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché”, aseguró.

MEXICANAS VÍCTIMAS DE NXIVM

El pasado 28 de mayo, una de tres hermanas mexicanas víctimas de NXIVM declaró a la Fiscalía estadounidense en una corte de Nueva York que Keith Raniere la habría embarazado a ella y a sus dos hermanas y luego las habría forzado a abortar.

Una de las tres hermanas dijo que a fines de 2006 se dio cuenta de que estaba embarazada y Raniere le habría dicho que debía ir a una clínica para abortar, reportaron The Daily Beast y Buzz Feed.

La mujer declaró que tiempo después supo que fue obliga a acudir a la misma clínica a la que su hermana mayor fue enviada dos años antes, por el mismo motivo, después de tener sexo con Raniere.

“No quería tener un bebé y no quería tener un bebé con Keith”, dijo la mujer identificada por la Fiscalía como Daniela. “Estaba con muchas mujeres y estaba con mi hermana y eso no estaba bien”, reportó el The Daily Beast.

Los medios estadounidenses revelaron que Raniere habría dicho a Daniela que el aborto sería una oportunidad para “perder peso debido a los cambios hormonales”, incluso, para convencerla, le dijo que “los atletas olímpicos se practican abortos como parte de su entrenamiento”.

Daniela expuso que Rainere esperó a que ella cumpliera 18 años para tener relaciones. Durante su vida sexual él le recalcó que si quedaba embarazada debía abortar.

La mujer narró que cuando se enteró del embarazo estaba nerviosa por contarle a Rainere, pero éste, sereno, le contó que su hermana mayor también había abortado años antes.

“Me quedé impactada. No tenía idea de que Mariana, que una vez fue mi mejor amiga, alguna vez estuvo embarazada “, dijo Daniela. “[Keith] me dijo que no era gran cosa y que él pagaría por el aborto”, dijo citada por The Daily Beast.

Pamela Cafritz, entonces novia de Raniere, acompañó a la joven para que abortara, incluso le dijo qué podría responder a sus familiares u otros miembros de NXIVM por si era cuestionada.

—Con información de AP