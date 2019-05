SAS-Isic primavera 2019

Una velada de romanticismo con Jesse y Joy

El dueto Jesse y Joy brinda una noche llena de energía a los culiacanenses

Franco Parra

Culiacán_. Una velada llena de romanticismo y energía fue la que el dueto Jesse y Joy brindó a sus fanáticos durante su presentación en la ciudad con motivo de la temporada SAS-Isic primavera 2019.

Jesús Ortega, Ana Rosa Acosta y Ana Rosa Ortega.

Cynthia e Ilse Muñoz y Yamel Gaxiola.

Celina Astorga y Susana Yee.

Los intérpretes abrieron el espectáculo con el tema Volveré, para después seguir con Ya no quiero, Mañana es too late, No soy una de esas, entre otros éxitos, que coreraron jóvenes y adultos.

Yuriko Juárez, Marla Mendoza, Acela Haas y Astrid Arce.

Mariana Martínez, Alma Acedo, Kevin Montoya y Marco Estudillo.

Esa noche, la cantante Joy brindó unas palabras en las que agradeció a los culiacanenses por el recibimiento, para después continuar cantando temas que pusieron a bailar y corear al público.

Emma López y Emily Castro.

Fabiola Salomón, Maritza Félix y Daniela Nájera.

Elizabeth Martínez y Dalia Rosales.

Rocío Yáñez, Rocío y Nena Baca.

Mauricio y Sofía Gálvez.

Alexia Yucelt Sainz y Víctor Francisco Rangel.

Alma Rebeca Echeagaray, Rebeca Sosa, Anabel Amarante y Carmen Gárate.

Nailea Escobar, Kenia y Paula López.