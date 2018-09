UNAM Joel, apuñalado en CU, salva el riñón; su madre pide justicia por estudiantes víctimas de violencia

Los hechos de violencia en la universidad se han presentado en los últimos años en Ciudad Universitaria: asesinatos y asaltos han cimbrado a la comunidad estudiantil

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– La imagen de la agresión a Joel Sebastián Meza García, estudiante del quinto semestre de la carrera de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio la vuelta a la red.

Se le ve en el piso, mientras su novia lo defiende de la agresión de un porro durante un mitin frente a la Rectoría de Ciudad Universitaria.

Perdió parte de la oreja, fue apuñalado y estuvo a punto de perder el riñón derecho, pero los médicos lograron salvarle el órgano vital. Ahora su estado es estable.

⚡ Joel Sebastián Meza García, estudiante apuñalado en ataque de porros en Ciudad Universitaria, podría perder un riñón - https://t.co/Ekqum8L3CE pic.twitter.com/VUuUuB1TRo — Economíahoy.mx (@Economiahoymx) 5 de septiembre de 2018

El lunes por la tarde, alumnos del CCH Azcapotzalco convocaron a una concentración frente al edificio de gobierno de la UNAM para denunciar la falta de profesores en el plantel, el retiro de algunos murales, malos tratos y acoso. Mientras los alumnos leían el pliego petitorio que entregarían en Rectoría, un grupo de aproximadamente 50 jóvenes lanzó petardos, bombas molotov, piedras y botellas.

UNAM Expulsa a 18 agresores de estudiantes; Graue pide solución pacífica a sus conflictos

El saldo del enfrentamiento, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, fue de más de 10 jóvenes heridos, entre ellos a Joel Sebastián y Emilio Aguilar Sánchez de 19 años, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 6, quien permanece en terapia intensiva.

Joel y su novia Naomi salieron de clases y se presentaron en el mitin, “sabían de qué se trataba y se quedaron a escuchar y cuando se levantaron empezaron a llegar estas personas [porros] a golpearlos”, explica Margarita García Severino madre del estudiante.

“A mi hijo lo apuñalaron, aunque en su momento no se dio cuenta, además le cortaron parte de su oreja, él tenía una expansión no sé si se la arrancaron o cómo estuvo pero sí estuvo brutal”, detalla.

Naomi también resultó herida cuando intentó proteger a Joel de los agresores. A ella “le fracturaron las cervicales y la nariz, le fracturaron el lado derecho de la cabeza”, hoy se encuentra estable con varias contusiones en el Hospital Regional de la Magdalena.

UNAM Marchan 30 mil en CU exigiendo seguridad y salida de los llamados porros

Joel fue trasladado por el Servicio Médico de la UNAM, en un principio, a la Clínica Hospital 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por la tarde fue intervenido y trataron de controlar la hemorragia. Después fue trasladado a Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde permanece en observación.

El estudiante universitario fue empaquetado [término que usan los médicos para indicar la colocación de compresas de gasas] para detener la hemorragia. Ayer, los médicos pronosticaban que si no lograban parar la hemorragia, le tendrían que extirpar el riñón.

Hoy por la mañana, Joel fue intervenido de nueva cuenta para quitarle las compresas y “la operación fue exitosa, nada más suturaron el riñón y tenemos que esperar unas 48 horas. Esperamos que evolucione favorablemente”, cuenta su madre.

Tras la batalla médica, la familia procederá a las acciones legales. “Esto no puede estar pasando, no solo es mi hijo es la situación de todo el estudiantado y de todos los jóvenes. Esto es emblemático porque justamente representa que todavía no hemos superado que la agresión hacia los jóvenes está latente y ya no debería de ser así en este país después de un movimiento como el del 68”, sostiene.

PARO ESTUDIANTIL Y MARCHA

Ayer, el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, dio a conocer que la 18 estudiantes fueron expulsados de la máxima casa de estudios y advirtió que buscan a otros más que ya fueron reportados ante la PGJ-CdMx.

Los grupos porriles identificadon son: “Treinta y dos”, del CCH Azcapotzalco; “3 de marzo”, del CCH Vallejo; la “Federación de Estudiantes de Naucalpan”, entre otras. “Son grupos de provocadores que obedecen a intereses ajenos a la Universidad y que, evidentemente, pretenden desestabilizarla creando un clima de inseguridad e incertidumbre”, destacó el Rector.

Y el día de hoy más de 30 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) amanecieron en paro por las agresiones que se llevaron a cabo en la Universidad. A la protesta se sumaron estudiantes la Escuela de Periodismo Carlos Septién. la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

La tarde de este miércoles miles de estudiantes de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones educativas, marcharon desde diferentes puntos a Rectoría. ¡Fuera porros!, fue la consigna que acompañó toda la marcha.

Sin embargo, el hecho de violencia en la universidad no es aislado: Se han registrado enfrentamientos que han derivado en la muerte de supuestos narcomenudistas, han ocurrido muertes al interior de las instalaciones de Ciudad Universitaria, feminicidio de Lesvy Berlín, uno de los más mediáticos y que más indignación han causado.

“¿Qué pasa con la seguridad en la Universidad? […] Queremos que esto no quede impune porque no sólo es mi hijo, son varios chicos y chicas víctimas de la violencia”, reclama Margarita.