Unidad Antisecuestros raptó a mochitense varios días

En un informe, la Comisión Estatal de Derechos Humanos establece que lo confundieron

José Abraham Sanz

Durante un par de días, Martín estuvo incomunicado. Fue detenido por la Unidad Antisecuestros en Los Mochis, le vendaron los ojos y lo llevaron a una casa de seguridad.

Le preguntaban si él era el bueno, que si con cuántos más se aventó el jale.

Como les dijo que no sabía, lo envolvieron en una cobija, le echaron agua en la cara y una persona de más de 100 kilos se le subió encima y comenzó a marchar.

Ocurrió en marzo de 2015, en Los Mochis, al final Martín fue remitido al Ministerio Público y encarcelado en el penal, acusado de haber cometido secuestro.

Más de tres años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudo precisar que sí fue una víctima.

La recomendación, enviada al 1 de octubre de 2018 a la Fiscalía General del Estado, da detalles sobre el infierno que sufrió Martín.

El documento incluye actas y documentos con que llega a la conclusión de que Martín fue víctima.

Según el testimonio, la víctima se encontraba en un taller mecánico junto con su primo, cuando fueron a buscar unas piezas.

En camino, su primo recibe una llamada de una persona que le debía dinero, ésta le comenzó que había conseguido para pagárselo, por lo que fueron a buscarle. Se pusieron de acuerdo para ir a un negocio.

“Llegamos y nos estacionamos en el estacionamiento del mismo centro comercial. Se baja del carro mi primo y me dice que ahorita regresa e ingresa, como a los cinco minutos miro que por enfrente de mí pasa una patrulla de la Policía Municipal y atrás de la patrulla venían dos carros y una camioneta”, recordó.

“Los dos carros se paran detrás de mí donde estaba estacionado y se bajan como 10 personas con rifle en mano y apuntándome hacia donde estaba yo en el carro, abro la puerta del carro y me bajo, les pregunto que si que pasaba y me dijeron ‘ahorita vas a saber hijo de tu chingada madre”.

Martín señala que lo subieron esposado de manos y cuando arrancaron le vendaron los ojos.

“... escucho que dice uno de ellos 'espérate a que no haya gente para bajarlo', se esperan como dos minutos y me bajan, me meten a una casa de seguridad de ellos mismos y me sientan en una sala. Ahí me paran y me quitan las esposas y me ponen vendas en las manos, ahí me empiezan a cuestionar que si cual había sido mi participación, contestándoles yo que no sabía de lo que me preguntaban”, narró.

“Ellos me decían 'vale más que hables porque no sabes la que te espera', que las otras personas ya habían hablado y que yo era el bueno, me decían, y 'faltas tú nada más de hablar', lo cual les contesté que no sabía nada de lo que me preguntaban”.

Para lo que sigue, Martín explicó que lo pusieron de pie y lo subieron a una segunda planta. Recordó que subió por una escalera de caracol.

“Ahí me sientan y me dicen 'vale más que hables porque si no, te vamos a entregar a la gente' me decían, contestándole yo que no sabía nada de lo que ellos decían”, señaló.

“En eso me paran, me envuelven en una cobija sin quitarme las vendas de los ojos y manos, amarrándome como tamal, me tiran al piso y una persona que pesaba como unos 120 kilos, se me sube en los pies, y otra en el abdomen y otra me sujeta del cuello, y otra me empieza a echar agua por la boca y nariz hasta no poder respirar y ahogándome con la misma agua”.

Mientras lo torturaban, las preguntas no cesaron.

“Yo deseaba saber algo para que ya no me torturaran más”, recordó, “así pasó como dos veces más hasta que les dije que yo les firmaba lo que fuera, pero que no sabía nada. Me dice uno 'vale más que hables, porque nosotros no nos vamos a cansar”.

La víctima les comenzó que si ellos no se daban cuenta cuando alguien de verdad no sabía nada, porque con lo que le hacían si sabía algo ya se los hubiera dicho.

“Uno de ellos les dice 'este morro no sabe nada, ahí se las dejo a su criterio' y contesta otro 'es que no le han hecho lo que yo les hago', pero me dejan un rato y me llevan a declarar ante el Ministerio Público, como unas 12 o 13 horas después de que me detuvieron”, explicó.

El Ministerio Público le preguntó que si qué iba a declarar, y la víctima sólo se limitó a decir que todo lo que los agentes señalaban era cierto “por tal de que ya no me torturaran más”.

La Ministerio Público, relató, le dijo que no se preocupara, que tenía 26 años en dicho trabajo y que firmó después de redactar.

“De ahí me llevan a la Policía Municipal, igual, con los ojos y manos vendadas, antes de entrar al consultorio me quitan dichas vendas haciéndome una revisión física, el doctor de la Policía Municipal y de ahí me llevan a barandilla de la Ministerial, donde jamás, desde el momento de mi detención, me dejaron hacer alguna llamada”, expresó.

Entre la evidencia, asegura que el médico del penal lo revisó una vez que ingresó y le detectó una equimosis en la parte del cuello, provocada cuando fue sujetado para que no se moviera mientras lo torturaban.

La Comisión emitió cuatro recomendaciones por este hecho e identificó que fueron cuatro los agentes que cometieron las violaciones a los derechos humanos de Martín y a agentes del Ministerio Público adscritos a la Agencia Primera y a la entonces Dirección de Averiguaciones Previas, actualmente Área de Control y Seguimiento de Averiguaciones Previas del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, por no realizar su trabajo debidamente.