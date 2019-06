Unidad de Inteligencia Financiera analizarÃ¡ depÃ³sitos a ministro Eduardo Medina Mora

Unidad de Inteligencia Financiera analizará depósitos a ministro Eduardo Medina Mora

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF explicó que dicho análisis se realizará por petición del Senado de la República

Noroeste / Redacción

07/06/2019 | 08:37 AM

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que ante los señalamientos a Eduardo Medina Mora Icaza, analizará las supuestas transferencias millonarias a cuentas en el extranjero del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de su cuenta de la red social Twitter, Nieto Castillo, quien no mencionó el nombre de Medina Mora Icaza, explicó que dicho análisis se realizará por petición del Senado de la República.

“La UIF recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar dicha información de transferencias financieras de un ministro”, detalló Nieto Castillo en un par de tuits, en los cuales agregó que en caso de que existan indicios de una actividad ilícita, se procederá en consecuencia.

“La política del Gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción”, aseveró Nieto Castillo, quien extendió un reconocimiento a la labor del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que “los hechos de una persona no trascienden a la institución”.

Ayer, también, el coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, dijo que en el caso del ministro Medina Mora Icaza, se debe aplicar el principio de presunción de inocencia, pero que ya solicitó información al respecto a la UIF y a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estoy en espera de dicha información, antes de generar una condena, lo cual no quiero hacerlo, porque yo he sido víctima en el pasado de ese tipo de circunstancias; muchas veces fui víctima por ser opositor y yo no quiero convertirme en lo mismo que cuestione”, expuso Monreal Ávila.

“Espero tener pruebas, y que las capetas de investigación se realicen con todo sigilo y secrecía y que se actué conforme a la ley, pero no me voy a convertir en un Torquemada, en un verdugo o en un vengador oportunista”, indicó el senador.

Entrevistado en las oficinas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, dijo que cuando se tenga información, entonces se podrá exhortar a la autoridad a que actúe, y en el caso de los ministros, gozan de fuero, como los jueces, legisladores, gobernadores y el Presidente de la República, todavía.

Monreal Ávila insistió en que se vive en “un Estado de derecho, en el cual es clave observar los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, los cuales no deben exceptuarse de su aplicación”.

En un caso en que hubiere elementos para la acción de la justicia, se solicita a la Cámara de Diputados un juicio de procedencia, explicó el coordinador parlamentario bde Morena.

“Prefiero tener la información fidedigna, contundente y que la autoridad actúe, pero no me voy a sumar al coro de vengadores y oportunistas, y soy el que más ha peleado por la limpieza en el Poder Judicial, con pruebas”, aseveró Monreal Ávila.

Sin embargo, acotó que “tampoco meto las manos al fuego por alguno de ellos [los integrantes del Poder Judicial federal], en todo caso, son las pruebas las que determinan el grado de responsabilidad”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Estados Unidos ya notificó a la UIF sobre el caso del ministro Medina Mora Icaza, aunque aclaró, eso no significa que sea culpable.

“Hay información del gobierno de Estados Unidos, ya lo notificaron a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero eso no significa que sea culpable. Son indicios. Es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera, solicitada y aportada por el gobierno de Estados Unidos”, dijo el mandatario nacional.

El político tabasqueño detalló que si hay una denuncia en Estados Unidos “seguramente va a llegar [a México] para que se presente en este caso a la Fiscalía General o al consejo de la judicatura”.

El Presidente dejó abierta la posibilidad de una denuncia en México, si es que la Fiscalía o el Gobierno Federal lo considera con pruebas suficientes.

“En el caso de nosotros la actitud y el criterio es que todo lo que nos llega de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo, se canaliza a la Fiscalía General de la República. Si se considera se presenta denuncia”, afirmó.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aclaró que en todos los casos se da a conocer la información, no se guarda nada, “no se tapa nada, no hay impunidad para nadie, eso no significa que sean culpables”.

“Defiendo, que sin afectar la dignidad de las personas, estos casos se ventilen. Es que el colmo, lo peor de todo en el período neoliberal es que no se perdía ni siquiera la respetabilidad”, aseveró López Obrador.

Medina-Mora Icaza, ministro de la SCJN desde 2015, ha recibido al menos 102 millones de pesos en transferencias bancarias hechas desde México a bancos de Estados Unidos e Inglaterra, según reportes de “actividad sospechosa” realizados por la Agencia de Investigación Criminal de Gran Bretaña (NCA, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro estadounidense, citados por el periodista Salvador García Soto en su columna publicada en el diario El Universal el pasado miércoles.