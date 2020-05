Unidad de Inteligencia Financiera no investiga al hijo de Bartlett por venta de respiradores al IMSS, con sobreprecio

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que la UIF está investigando los contratos que realizó la Administración de Enrique Peña Nieto en el Sector Salud

Carlos Álvarez

MÉXICO._ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga a la empresa Cyber Robotics -propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez-, quien hasta hace unos días sumaba 7 contratos del Gobierno Federal por 162 millones de pesos, sin licitación, a sobreprecio, amparado en las reglas de compras por la emergencia derivada de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Así lo informó este jueves, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien también aseguró que la UIF está investigando los contratos que realizó la Administración de Enrique Peña Nieto en el Sector Salud.

Sin embargo, cuestionado sobre el caso de la compra de la Delegación en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 20 ventiladores de respiración mecánica, por 31 millones de pesos, al hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, el titular de la UIF respondió que no se está investigando.

"Nos ha solicitado información la Secretaría de la Función Pública, estamos ahorita procesando y solicitando otros elementos [...] Estamos investigando otros casos, un poco en seguimiento de lo que la Auditoría Superior de la Federación [ASF] ha hecho al presentar su informe, su último informe", expuso Nieto Castillo, entrevistado por diversos medios, al salir del Palacio Nacional.

El titular de la UIF indicó que desde que se inició la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han tramitado cuatro denuncias vinculadas a posibles contrataciones ilegales o de actos de corrupción el Sector Salud en el sexenio pasado, en las cuales han encontrado a farmacéuticas que recibieron pagos del Gobierno Federal por 83 mil millones pesos y que representan pérdidas fiscales por 416 millones de pesos.

El miércoles 13, la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que la Delegación del IMSS en Hidalgo levantó un “Acta administrativa de Rechazo de Bienes”, para devolver los 20 ventiladores adquiridos a la empresa Cyber Robotics -propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez-, en 1.5 millones de pesos cada uno, debido a que “presentaban características distintas a las contratadas”.

La ONG señaló que el pasado 8 de mayo, el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo del IMSS detectó, tras una revisión física, que los ventiladores comprados a la empresa del hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, no cumplían con los requerimientos funcionales acordados, porque no contaban con pantalla táctil.

MCCI detalló que en la carta invitación que el IMSS envió el pasado 16 de abril a Víctor Hugo Pérez Solares, representante legal de Cyber Robotics, para la compra de los ventiladores, se precisó que el equipo debía contar con “pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento”.

La ONG explicó que los aparatos fueron rechazados, ya que el responsable del Hospital General de Zona 1, así como el subdirector médico, además del jefe de Conservación y el de Control de Bienes del IMSS, levantaron un Acta administrativa de Rechazo de Bienes, por las fallas, los daños y porque el equipo no correspondía con las características técnicas acordadas.

El pasado 5 de mayo, León Manuel Bartlett Álvarez -quien sumaba 7 contratos del Gobierno Federal sin licitación, a sobreprecio, amparado en las reglas de compras por la emergencia derivada de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)-, “negó rotundamente que exista conflicto de intereses” por ser hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles en el noticiario nocturno de la cadena Milenio, Bartlett Álvarez declaró, que la suya -Cyber Robotics Solutions-, no es “una empresa improvisada, llegamos a esta [venta de equipos e insumos médicos] con una trayectoria intachable”.

Cuando el empresario fue cuestionado por un supuesto conflicto de interés, este aseguró que tiene más de 20 años en el mercado laboral y 10 de ellos en la empresa Cyber Robotics Solutions, además de que nunca había tenido problemas por los diversos cargos y posiciones que su padre ha ocupado en la administración pública.

“Tengo 43 años, trabajo desde antes de tener 20 años, siempre independiente de mi padre, entré a esa empresa hace 10 años, en gobiernos anteriores cuando fueron antagónicos […] Nunca me ha ayudado mi padre y no he recibido un favor en relación con él”, afirmó Bartlett Álvarez.

El hijo del director general de la CFE detalló que el proceso de adjudicación directa, se apega a las circunstancias de la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que aseguró que “no hay nada ilegal” en la compra de los insumos y equipo médico por parte del Gobierno de México.

Bartlett Álvarez destacó que el costo de los ventiladores respiratorios no cuentan con un cargo extra, pero sí hay que tener en cuenta que existen varios modelos con características diferentes, por lo que su precio también puede variar.

“Hay un sesgo en los datos, hay diferentes tipos de ventiladores, las características son diferentes. Los precios que se mencionan son escogidos para que parezcan los más altos pero hay más altos”, insistió el hijo del funcionario federal.

LA SFP YA INVESTIGA AL HIJO DE BARTLETT

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que desde el pasado viernes 1 de mayo se investiga la adquisición de 20 respiradores por parte de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, a una empresa propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez.

El empresario -hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz-, suma 7 contratos del Gobierno Federal sin licitación, a sobreprecio, amparado en las reglas de compras por la emergencia derivada de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

“La Secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informa que, desde el viernes 1 de mayo, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la Delegación de esa institución en el estado de Hidalgo”, informó la SFP en un comunicado.

La Secretaría de la Función Pública prometió castigar a los implicados en el caso y quienes “especulan contra el Estado y el interés público […] Por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción”.

“Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia Secretaria Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del Instituto [Zoé Robledo Aburto] para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad”, aseguró la SFP.

“No somos iguales, llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno, para desterrar la corrupción, en este caso la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionada, igual el funcionario que entregó este contrato […] No voy a permitir la corrupción, ni siquiera en mi familia”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa del 4 de mayo.

El presidente dijo que la información de los contratos de Bartlett Álvarez los dio a conocer la asociación “Mexicanos a favor de la corrupción” de Claudio X González Laporte, “una persona muy honesta”, haciendo referencia a la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad [MCCI], que publicó una investigación sobre contratos de ventiladores a sobreprecios, otorgados al hijo del director general de la CFE.

El político tabasqueño aseguró que existen ‘bots’ pagados en las diversas redes sociales. “Lo que está en el fondo es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la Transformación; quisieran que siguiera el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, ese es el fondo de todo”, dijo.

“Estamos ante una disyuntiva, donde considero que no hay medias tintas: es corrupción o Transformación. Este tiempo está ayudando a la definición, a que cada quien ocupe su sitio, y están mostrando el cobre, dan pena ajena, haciendo hasta el ridículo, es una tras otra’, refirió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Afortunadamente no tienen efecto sus calumnias, sus falsedades, toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales, con bots, con robots. Un día me gustaría que los encargados de Comunicación Social nos explicaran aquí”, abundó el mandatario nacional.

“Sería interesante que todos los que nos ven, nos escuchan conozcan cómo funciona esta perversidad, cómo consume dinero, cómo se tolera por parte de las agencias o empresas que prestan el servicio de internet. Es un bombardeo de mentiras, además con mucho costo, están financiando una campaña de desprestigio, una guerra sucia en contra del gobierno”, refirió López Obrador.

El presidente aseguró que el pueblo de México es de los pueblos “con menos analfabetismo político en el mundo”, por lo que “esos bots, todas esas cadenas que arman para atacar al Gobierno, son inmediatamente enfrentadas con argumentos de la gente que está a favor de la transformación, que ya no quiere más de lo mismo”, recalcó.

El mandatario nacional ironizó que sus opositores son “paladines de la decencia y la honestidad, pero no somos iguales. Llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno […] Les molesta mucho la transformación del país […] este tiempo está ayudando a la definición, a que cada quien ocupe su sitio y están mostrando el cobre”, señaló.

HIJO DE BARTLETT SUMA 7 CONTRATOS POR 162 MDP CON EL GOBIERNO FEDERAL

León Manuel Bartlett Álvarez suma un total de 7 contratos por un total de 162 millones de pesos con la Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, según contratos disponibles en Compranet -la página oficial de contratos del Gobierno Federal-, revelados por el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su columna publicada en el diario estadounidense The Washington Post.