UniÃ³n de queseros denuncia competencia desleal con quesos de fÃ³rmula

Unión de queseros denuncia competencia desleal con quesos de fórmula

Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Unión de Productores de Queso, dijo algunos comerciantes malinforman al consumidor

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ La venta de quesos a base de fórmula es una competencia desleal a los productores de leche y de queso, pues malbaratan el trabajo que realiza cada ganadero, dijo Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Unión de Productores de Queso del Sur de Sinaloa.

Señaló que el precio del kilo de queso se encuentra en 60 pesos, mientras que los vendedores de quesos a los que llaman “competencia desleal”, venden en 30 pesos el kilo, malinformando a los consumidores de lo que están hechos.

“Es una competencia desleal la que existe y aparte el queso que venden es un queso de muy dudosa procedencia, porque si es de pura leche te está costando 50 pesos, del puro costo de la leche, no puede ser que un queso salga más económico, ahí entran los quesos de fórmula y grasas vegetales, esos no son quesos frescos”, declaró.

Lo que la Unión de queseros lo busca es que las autoridades, ya sea municipales como estatales y federales, exijan a estos fabricantes etiquetar sus productos con los ingredientes exactos que utilizan, pues para quienes fabrican quesos naturales esto se convierte en bajas ventas.

“No nos oponemos a que vendan, pero necesitan etiquetar sus productos, no confundir a la gente, porque ahí si nos catalogan a todos por igual y no, nosotros somos productores desde hace años, nuestra vida esta ahí y nuestras ventas no van bien con estas cosas”, comentó.

Lizárraga Rivera señaló que las ventas aún no cumplen la meta que tuvieron durante el 2017, la cual para estas fechas ya estaba cubierta al 100 por ciento y para finales del año ya habían superado la meta del 2016, sin embargo esperan cumplir con el 100 por ciento de elaboración para finales del año.