Universal Pictures comienza con el rodaje de la adaptaciÃ³n cinematogrÃ¡fica de Cats

Universal Pictures comienza con el rodaje de la adaptación cinematográfica de Cats

Basada en Old Possum’s Book of Practical Cats, de T.S. Eliot, la icónica producción teatral ha permanecido 21 años en cartelera; la película es producida por Tom Hooper

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Universal Pictures y Working Title han anunciado que la película de Cats, adaptación cinematográfica del musical de Andrew Lloyd Weber, ha comenzado su rodaje. El filme, dirigido por el oscarizado Tom Hooper (El discurso del rey, Los miserables, La chica danesa), llegará a la gran pantalla el 25 de diciembre de 2019.

La película de Cats contará con un reparto de lujo encabezado por el actor y presentador James Corden (The Late Late Show with James Corden), quien compartirá escena con otras estrellas internacionales como el cantante Jason Derulo, Idris Elba (The Wire, Luther), Jennifer Hudson (Dreamgirls), Ian McKellen (Dioses y monstruos), Taylor Swift y la cómica Rebel Wilson (Dando la nota). Además, Francesca Hayward, una de las principales bailarinas de The Royal Ballet, debutará con este filme en la gran pantalla.

Además, el largometraje se apoyará en bailarines profesionales como Larry y Laurent Bourgeois (también conocidos como Les Twins); Robbie Fairchild, ex bailarín principal del New York City Ballet; Eric Underwood, ex primer bailarín de The Royal Ballet; Mëtte Towley, miembro del aclamado The Baes, la compañía de baile de Pharrell Willians; y Steven McRae, uno de los bailarines principales de The Royal Ballet, entre otros.

Las coreografías estarán supervisadas por Andy Blankenbuehler, premiado con tres Tony (Hamilton: An American Musical, In the Heights, Bandstand), que ya cuenta con experiencia en el popular musical al coreografiar la reposición de Cats en 2016.

Basada en Old Possum’s Book of Practical Cats (El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum) de T.S. Eliot, la icónica producción teatral ha permanecido 21 años en cartelera y acumula casi 9 mil representaciones.

Fue estrenada por primera vez en la capital británica, en 1981. Dos años más tarde, la producción de Broadway fue galardonada con siete premios Tony y se representó durante 18 años seguidos.

La película, que será distribuida por Universal, está producida por el propio Tom Hooper, además de contar con la participación de Working Title Film en asociación con Monumental Pictures y The Really Userful Group, con Steven Spielberg, Andrew Lloyd Webber y Angela Morrison como productores ejecutivos.