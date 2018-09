Grupo Editorial Noroeste y Universidad Tecmilenio

Universidad Tecmilenio y Grupo Editorial Noroeste, por una sociedad positiva

Invitan al Congreso de Valores 2018, Emociónate...cómo sí y cómo no, a celebrarse el 9 de octubre, en el Modular Inés Arredondo

Cynthia Laveaga

CULIACÁN._ Con la finalidad de contribuir a la formación de una sociedad positiva, Grupo Editorial Noroeste y Universidad Tecmilenio, campus Culiacán, celebrarán por primera vez en Culiacán, el Congreso de Valores 2018, Emociónate... cómo sí y cómo no, el 9 de octubre, a partir de las 17:00 horas, en el Modular Inés Arredondo.

Para dar a conocer el programa, Adrián López Ortiz, director general de Grupo Editorial Noroeste; Gustavo León Cañedo, Marco Antonio Casas y Adriana Leyzaola, directores de vida y carrera, vinculación y divisional de la Universidad Tecmilenio, respectivamente, presidieron una ceremonia en la que lanzaron la invitación al público en general, en presencia de padres de familia, alumnos, empresarios y diferentes instituciones educativas.

Adrián López compartió que ese mismo congreso lo han realizado por 19 años consecutivos, en Mazatlán, lo que les ha permitido innovar, sin dejar de conservar dos cosas muy importantes, que son la entrada gratuita para que todos puedan tener acceso y la segunda que sea un evento formativo, cuya finalidad es cambiar la percepción del día a día.

“En Noroeste, todos los días, tristemente nos toca contar, reportear e investigar muchas cosas no muy agradables, pero que no sean agradables, no significa que sean negativas; los reportajes que hacemos de investigación sobre corrupción, abuso de poder y de drogas, son porque están ahí, porque somos Sinaloa. Eso no significa que queremos formar ciudadanos negativos, sino que creemos que entender el problema es la primera parte para cambiarlo y tratamos de equilibrarlo, poniendo también cosas positivas”, comentó.

Gustavo León resaltó que Tecmilenio es la primera universidad positiva en el mundo, como respuesta al apresurado ritmo en que evoluciona la tecnología, con el que se piensa que lo que hacemos para salir adelante y ganarnos la vida, posiblemente en 10 ó 15 años ya no va a existir y lo único que se podrá conservar constante es el ser humano.

“En Universidad Tecmilenio nos enfocamos en que las personas tengan una competencia aplicada a un propósito de vida y aquí nace la primera universidad positiva en el mundo, reconocida por la ONU, al enfocar el servicio social abordando las principales problemáticas de la sociedad, como el tema del liderazgo”, dijo.

“Hoy día vemos la sicología positiva como algo nuevo en lo que estamos empezando a involucrarnos, pero yo estoy seguro de que en 10 o 15 años va a ser un estándar dentro de todas las instituciones educativas, así como el control de calidad es un estándar en cualquier empresa, así lo va a ser la sicología positiva”, añadió.

PROGRAMA

17:00 horas: Experimentando emociones positivas a través de la música (participación de la Tecmi orquestay el Taller de Ópera del Instituto Sinaloense de Cultura)

17:20 horas: Apertura del Congreso de Valores Culiacán 2018

17:30 horas: Conferencia Un mundo de emociones

18:15 horas: Receso

18:30 horas: Conferencia Emoción...es

19:15 horas: Reflexiones finales

19:30 horas: Cierre

BOLETOS

El acceso al congreso será gratuito, solo debe acudir a las oficinas de Periódico Noroeste o del Tecmilenio para adquirir los boletos, los cuales ya están disponibles.