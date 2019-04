Unreasonable México, la consultora que considera el progreso en la humanidad dependen del hombre y la mujer irrazonable

Irrazonable es un instituto que prepara a emprendedores, les brinda herramientas, habilidades y genera una comunidad

Istar Meza

Unreasonable México es una organización que se llama irrazonable, porqué sigue la idea de George Bernard Shaw, dramaturgo inglés, cofundador de la escuela de economía de Londres, quién dijo que ‘El hombre razonable se adapta al mundo; pero el hombre irrazonable persiste en adaptar el mundo a sí mismo’, por ende, todo progreso en la humanidad depende del hombre y la mujer irrazonable, advirtió el expositor Raúl de Anda Álvarez, en su conferencia denominada Por qué el futuro depende del hombre y mujer irrazonable.

El emprendedor que decidió dedicarse a preparar emprendedores para el éxito dijo que la meta del Instituto Irrazonable es ayudar a los emprendedores para que escalen, hasta impactar de manera significativa con sus empresas la vida de por lo menos un millón de personas cada una.

“Tenemos emprendedores desde 20 años, que están cultivando granjas de grillos y las transforman en harina fuerte en proteína, hasta emprendedores de 65 años que están haciendo biodiesel, en cualquier edad si tienes un buen proyecto, una buena empresa, nosotros podemos apoyar”, refirió.

Explicó que antes no se enseñaba tanto el emprendimiento, no era tan normal, después se comenzó a ver más, pero los emprendimientos no salían bien, eran mucho más tradicionales como fruterías, bares, lo que más normalmente se ve, y ahora, ya de repente se sabe de estudiantes que están hablando de convertir grillos en harina fuerte en proteína para combatir la desnutrición y el desempleo.

Destacó que Irrazonable es un instituto porque prepara a los emprendedores, les brinda las herramientas, las habilidades y genera una comunidad.

“Algunos de nuestros emprendedores se están apalancando de la innovación y la tecnología para resolver PPU lo que significa: Pinches Problemas Urgentes en el país”, señaló.

Dijo que en Irrazonable buscan quitar la etiqueta de que sólo la gente que es sumamente inteligente, o sólo la gente que tiene las conexiones, sólo la gente que tiene mucho de dinero puede tener éxito, porque en el instituto consideran que sólo tienen éxito las personas que están dispuestas a fracasar.

Raúl de Anda contó que en Unreasonable México se han enfrentado a diferentes fracasos desde niveles operativos hasta niveles estratégicos y niveles personales, pero que es algo que valoran tanto casi tanto como los casos de éxito.

“El éxito se consigue “chingándole, no hay de otra”, te vas a tropezar un montón de veces, pero tienes que ser lo suficientemente humilde para pedir ayuda y sobre todo lo suficientemente visionario y valiente para saber qué vas a fracasar mucho en el camino, pero el secreto está nada más en aprender y seguir avanzando”, explicó.

El conferencista explicó que la consultora para emprendedores comenzó a trabajar, porque se percataron que había una brecha entre el inversionista y el emprendedor, que no se estaba logrando completar el proceso, que los emprendedores no llegaban tan preparados como los fondos de inversión los buscaban.

Destacó que al hablar con los fondos de inversión se podría quedar en una idea de que hay más fondos de inversión y más dinero que proyectos, por lo que el dinero no es una limitante, que uno de los mentores de Irrazonable dice que si la idea es buena, siempre va a caer dinero.