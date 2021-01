Urge a Sinaloa programa permanente de desarme; delitos de alto impacto casi siempre son con armas

José Abraham Sanz

La mayor parte de los delitos de alto impacto en Sinaloa son cometidos con armas de fuego, por lo que a Sinaloa le urge un programa permanente que se enfoque en el desarme, señaló el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenni del Rincón.

Después de los festejos por Año Nuevo, que tuvo una considerable baja de disparos de armas de fuego a la media noche, y posteriores balaceras en el centro de la ciudad y destrucción de videocámaras, Jenni del Rincón enfatizó que esto es lo de menos comparado con los porcentajes de denuncias de delitos de alto impacto que se cometen con armas de por medio.

“Pareciera que se escucharon menos en esta ocasión y así lo han reportado las autoridades, que hubo menos reportes, sin embargo sbemos que sí hubo; aqui lo importante es, pues, lo que de nueva cuenta queda como evidencia, es el talón de Aquiles que tenemos aqui en Sinaloa, que es el uso ilegal de armas de fuego”, expresó.

“Sinaloa tiene un fuerte problema de armas que no se está combatiendo de fondo ni de manera estratégica ni con recursos específicos, es decir, no se está haciendo nada diferente a todos los años anteriores, para que la cantidad de armas ilegales que hay en Sinaloa disminuya, y si no se está haciendo nada diferente, pues no podemos esperar resultados diferentes”.

Jenni del Rincón explicó que durante 2020, se cometieron con arma de fuego el 71 por ciento de los homicidios dolosos, el 60 por ciento de los robos de vehículos, el 80 por ciento de los robos a comercio, el 88 por ciento de los robos a transeúntes y el 100 por ciento de los robos a banco.

“Con estos hechos que quedan a la vista desde los disparos de Año Nuevo, hasta los ataques a las cámaras de vigilencia, nosotros volvemos nuevamente a reiterar la necesidad de contar con un programa permanente para el desarme, como un programa efectivo, medible, evaluable y que además tengan recursos específicos, y que se le puedan dar seguimiento, que sea transparente”, dijo.

“El uso de armas de fugo es el común denominador en todos los delitos de alto impacto que se comenten en nuestra entidiad, superando incluso a porcentajes nacionales... el problema ahí está, ya no tanto de que si se dispare en Año Nuevo o no, eso es uno de los tantos referentes que podemos tener, para señalar con claridad que en Sinaloa hay un problema fuerte de armas de fuego ilegales, hay que combtir la ciruclación ilegal de armas, esa debe ser la prioriodad para bajar los índices de violencia”.