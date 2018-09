Urge acercamientos con autoridades estatales: Atamsa

Aunque los bloqueos hacia unidades de Atamsa por parte de Ecotaxi ya disminuyeron en el puerto, urge el diálogo con las autoridades estatales, con el nuevo Director de Vialidad y Transporte y con el nuevo Secretario de Turismo, así como con el Gobernador, dijo su líder, Román Aguayo Hernández.

Mencionó que el director de Vialidad no ha tenido acercamiento con el sector transportista, a pesar de haber llegado al cargo hace aproximadamente dos meses, mientras que el Gobernador sólo dio pronunciamientos al principio de su gestión.

“Tenemos cinco semanas que no hemos tenido ningún problema, el último episodio fue con unas pasajeras de aquí de Zona Dorada, nosotros hemos buscado acercamientos con el Delegado, no hemos tenido oportunidad y estamos en espera de que haya un llamado por parte del nuevo Director de Vialidad, no lo conocemos, tiene ya un mes que tuvo nombramiento y no ha habido acercamiento, desconocemos sus planes de trabajo”, declaró.

El último bloqueo a las unidades de Atamsa se dio durante el periodo vacacional y hasta el momento, reiteró Román Aguayo, la circulación se ha mantenido en orden, pero es la comunicación con las autoridades la que todavía no se da para aclarar los márgenes laborales.

“Estamos en ceros, nos sorprendió el cambio del Secretario de Turismo y él tenía muy buen acercamiento con mesas de trabajo entre nosotros, los acuerdos que teníamos quedaron desfasados totalmente, sobre todo, empezando con la oferta de servicios por medio de aplicaciones”, comentó.

-¿Y el Gobernador?, se le preguntó.

“No ha hecho ningún pronunciamiento, él cuando inició su administración dijo que haría respetar la Ley pero es un decir y los hechos dicen otra cosa. Estamos al albedrío de los choferes”, argumentó.