Urge Diputada a municipios y los tres poderes de gobierno a transparentar uso de recursos

Cecilia Covarrubias, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso, invita a tener procesos transparentes durante la pandemia

América Armenta

Que los municipios y los tres poderes en el estado transparenten todo lo que se relacione al uso de recursos públicos, y más en el marco de la emergencia sanitaria y reactivación económica que requieren un esfuerzo especial de los gobiernos, solicitó la Diputada Cecilia Covarrubias González.

“Yo hago hincapié en que los funcionarios ya saben que tienen que ser transparentes, que tienen que manejarse con honestidad en el recurso público, y ya hicimos un llamado y lo vuelvo a hacer para que tengan mucho cuidado en la transparencia y en los procesos de cada que se hace un gasto o en el tema de licitaciones”, declaró.

Covarrubias González, quien es presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso, abundó en que no se deben de aprovechar las coyunturas, como la pandemia, para realizar procesos de compras y adjudicaciones en la opacidad.

“Llevamos un documento a diferentes municipios y al Poder Ejecutivo que, entendiendo la necesidad de implementar un gasto que no estaba contemplado por el tema del Covid-19, pues que tuvieran sumamente cuidado en el manejo de recursos y sobre todo apegado a la Ley de Transparencia, porque no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas y no hay que hacer ver como si se quisiera aprovechar las coyunturas en el manejo del recurso público”, enfatizó la legisladora.

El hecho fue hace un par de meses, recordó, cuando recién empezó la pandemia, ella y Marco Antonio Zazueta Zazueta, su compañero y presidente de la Comisión de Fiscalización se manifestaron por la transparencia, entendiendo la serie de gastos extraordinarios que se podrían realizar.

“Hoy por hoy la transparencia y combate a la corrupción es un tema medular y yo creo que todos mis compañeros y todas las personas que han accedido a un cargo público y que ahorita lo tienen, ya tienen conciencia de que se deben ser altamente transparentes y estamos sujetos al escrutinio de la sociedad”, comentó.

La titular de la Comisión de Transparencia también solicitó que no se use la pandemia como una excusa, pues está demostrado que hay procesos que solo requieren de tecnología, por ejemplo lanzar y publicitar una licitación, que no sea ese el impedimento, pues no le es suficiente.

“Sí se pueden hacer funcionar muchas cosas a través de la tecnología, incluso a nosotros en el Congreso del Estado sesionamos virtualmente, cuánto y más una licitación. Los invito a todos los presidentes municipales, al Gobernador, al Gobierno del Estado o al Poder Judicial, a todos los que manejan recursos públicos, que tienen obligación estricta de ser transparentes en el manejo de recurso público y a ellos se les invita una vez más y así nos podemos evitar muchos problemas, sobre todo malos entendidos innecesarios”, reiteró.

“Quienes estamos ocupando un cargo público ya debemos de tener la conciencia de que un principal ingrediente en nuestro proceder debe de ser la transparencia, obviamente, porque ya cae en nuestra responsabilidad los beneficios o el prejuicio a la ciudadanía tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial”, informó.

Procesos

Durante la pandemia, el Gobierno de Culiacán contrató un taller externo para los vehículos del municipio, lo cual se hizo mediante adjudicación directa y el argumento para no llevar a cabo una licitación o un proceso con transparencia fue la pandemia. El Contrato es por 30 millones de pesos y durará un año.

En esta misma emergencia sanitaria se pidió información por parte de integrantes del Poder Legislativo al Ejecutivo para conocer los gastos derivados y empresas que tienen qué ver con el nuevo estadio de Mazatlán, el Kraken; sin embargo, no respondieron a los documentos enviados a Obras Públicas, a Administración y Finanzas, a Deportes y al mismo Gobernador.