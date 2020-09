Urge Iniciativa Sinaloa al Ayuntamiento de Culiacán a transparentar gastos en pandemia

Sílber Meza Camacho invita a la Comuna a que opte por actualizarse en las medidas de transparencia

Belem Angulo

La organización civil de combate a la corrupción, Iniciativa Sinaloa, exhortó a la administración municipal de Culiacán, encabezada por el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, a rendir cuentas en el tema del uso de los recursos durante la pandemia por coronavirus.

"Invitar al Ayuntamiento de Culiacán para que opte por actualizarse en las medidas de transparencia proactiva", recomendó el director de la organización, Sílber Meza Camacho.

"No hay justificación válida para que no transparenten en tiempo real los gastos que está haciendo el Ayuntamiento de Culiacán"

Después de tres meses del inicio de casos de coronavirus en el municipio, en mayo el primer edil se refirió a la transparencia de los recursos invertidos en hacerle frente al Covid-19 como 'detallitos', desestimando la importancia del ejercicio.

"Hay una página de transparencia, ahí se sube toda la información y si algo falta pregúntanos y con todo gusto les decimos. A ver, es que con todo respeto, pero no es el momento de meternos en ese tipo de 'detallitos', hay que ver cosas más importantes que eso", señaló.

En agosto, la administración municipal de Culiacán inició la campaña anti coronavirus, Guardianes de la Prevención de la Salud, anticipando a los medios de comunicación locales que los recursos para la jornada de prevención no serían públicos sino hasta que ésta finalice.

"Con esta campaña, que es un poco más intensa, ya veremos cuánto es lo que vamos a gastar, al final de la campaña veremos los resultados y ya les diremos lo que hemos gastado al final de esto, ya que termine la campaña", explicó la tesorera del Ayuntamiento, Issel Guillermina Soto González, al ser cuestionada sobre el costo de las playeras, gorras y gafetes que portan los brigadistas que conforman la cuadrilla de Guardianes de la Prevención.

Debido a estos antecedentes, Meza Camacho señaló que la opacidad en la Comuna es una práctica recurrente.

"El Ayuntamiento de Culiacán, ya de manera reiterada y sistemática se niega a brindar información sobre los gastos que está realizando sobre Covid", dijo.

Esta semana, la oficina de atención a medios de comunicación del Gobierno municipal liberó una ficha informativa en la que puede verse que se han gastado 5 millones 778 mil 025.44 pesos derivado de la contingencia de Covid-19, sin embargo no se desglosan contratos, fechas concretas o facturas.

En la ficha se detalla que hasta el 31 de julio se erogaron 660 mil pesos a la atención médica de trabajadores, un millón 832 mil a insumos como cubrebocas y gel antibacterial, 883 mil pesos en despensas, 271 mil pesos en adecuar instalaciones, un millón 915 mil pesos en prendas de seguridad y uniformes y 214 mil pesos en aspersoras.

"El Alcalde ha realizado diversos argumentos que son inválidos, como que no era tan importante, ahora por fin lanza una tarjeta con cifras generales, que hay que decir que no son pequeñas cifras, es bastante el dinero que se ha gastado pero no dicen el proceso de compra y tampoco nos dan los documentos que comprueban que el gasto se hizo y se hizo bien", señaló el activista.

"Estos elementos son básicos en la transparencia mexicana, debería de ser automático", opinó.

'NADA QUÉ OCULTAR': ESTRADA FERREIRO

El Mandatario municipal aseguró que la inversión de recursos públicos durante la pandemia se ha hecho correctamente, priorizando el beneficio de la ciudadanía.

"No hay nada qué ocultar, lo poquito o mucho que gastemos está bien gastado porque no hay ningún acto de corrupción en esto. No hay sobreprecios, no hay facturas falsas, no estamos inventando nada", dijo Estrada Ferreiro.

"No estamos haciendo negocio con nadie, ni permitiremos que nadie haga negocios".