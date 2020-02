Urgen a funcionarios del Gobierno de Mazatlán a transparentar resultados de viajes

Falta que Alcalde aclare los resultados de los viajes, no solo que presente la comprobación de gastos, cuestiona Rodolfo Cardona Pérez, coordinador de Comisión de Hacienda del Cabildo

Alma Soto

MAZATLÁN._ El problema del Gobierno municipal no es dejar de publicar sus gastos de viáticos en el portal de Transparencia, sino que no da mayores explicaciones de los mismos, entonces no es posible saber si hay resultados o no de los viajes de promoción, manifestó Rodolfo Cardona Pérez, coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo.

“Unas son las obligaciones de transparencia que hemos establecido en la propia Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese sentido el Municipio ha estado cumpliendo, trae un nivel de cumplimiento del 99 por ciento, hay un nivel de cumplimiento sobresaliente.

