Urgen a Secretario de Salud regularizar el abasto de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa

El dirigente estatal del PAN Juan Carlos Estrada Vega exhortó al Secretario de Salud Efrén Encinas Torres a que garanticen el abasto de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, ya que es un problema reiterado que afecta la salud de los niños ahí atendidos

Karen Bravo

17/08/2020 | 10:33 AM

CULIACÁN._ El dirigente estatal del PAN en Sinaloa Juan Carlos Estrada Vega urgió al Secretario de Salud Efrén Encinas Torres, a regularizar el abasto de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, consideró que es un problema reiterado que afecta la salud de los niños.

“De manera cotidiana los padres de familia viven el viacrucis de no tener para surtir las recetas que les dan en el Hospital Pediátrico porque no encuentran, no tienen las medicinas que se requieren”, lamentó.

“La exigencia es que la autoridad de salud del Estado intervenga de manera inmediata y no con ‘mejoralito’”, condenó.

El problema de desabasto de medicamentos en el Pediátrico es constante y las autoridades no toman medidas contundentes al respecto, sentenció Estrada Vega.

Señaló que cuando el HPS estaba bajo el manejo del patronato, éste y la iniciativa privada buscaban darle solución a los problemas que aquejaban a la institución.

“Desde que el Estado lo absorbió, el tema se ha venido agravando”, criticó.

Aunque el Gobierno esté construyendo un nuevo edificio para el Pediátrico, no debe descuidar las condiciones actuales en las que está operando, comentó el dirigente panista.

“No es posible que de manera reiterada se esté dando esta problemática y quienes sufren las consecuencias son los niños”, lamentó.

“Y no hay autoridad capaz de resolver el problema”, reprobó.