Urgía dejar claro que no se puede tolerar el robo de combustible: López Obrador a El Financiero

Había que mandar este mensaje claro con un plan para movilizar cerca de 4 mil elementos del Ejército y tomar las instalaciones, refinerías y centros de distribución de gasolinas en el país”, dijo

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo a El Financiero que era urgente dejar claro que no se puede tolerar el robo de combustible en México.

“Urgía tomar acciones y medidas necesarias para dejar de manifiesto que no se puede tolerar el robo de combustible. Había que mandar este mensaje claro con un plan. Se movilizó a cerca de 4 mil elementos del Ejército para tomar las instalaciones, refinerías y centros de distribución”, señaló en el programa La Silla Roja.

“Estábamos preparando el plan, pero uno no puede estar viendo sin actuar. Te sientes cómplice. Cómo me voy a acostumbrar a esto. […] Fue la mejor forma y había que hacerlo. Nuestros adversarios cuestionan eso. No, había que actuar”, indicó López Obrador, cuando le preguntaron si las formas fueron las correctas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que elementos del Ejército mexicano encontraron ayer en Salamanca una instalación clandestina: una manguera de tres kilómetros desde los tanques de gasolina de la refinería hacía un depósito en el exterior, que era utilizada para saquear de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex).

También reveló que el General de brigada Eduardo León Trauwitz, quien fue jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex y sirvió bajo el Presidente Enrique Peña Nieto, está bajo investigación por el saqueo de combustibles en la petrolera mexicana.

“Les doy una buena noticia”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal al inicio de su conferencia mañanera. “Vamos logrando el propósito de que no se roben los combustibles”. Señaló que antes del plan contra el robo en promedio eran 787 pipas diarias; con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias. Es decir, 610 pipas menos diariamente. En total se han robado, desde que iniciamos el plan, 8 mil 540 pipas menos. Si se colocaran las pipas una tras otra, son como 80 kilómetros de pipas las que ya no se han robado”.

Dijo que traducido en dinero ha significado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos.

El Presidente mexicano reconoció esta mañana también que sí sale más caro el traslado de gasolinas por pipas, pero que “sale mucho más caro que se la roben”.

López Obrador dijo que han habido molestias en algunos lugares por el desabasto, pero no ha sido generalizado. “No ha sido en vano, si los ciudadanos nos siguen respaldando vamos a acabar con la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Ahí están los resultados”, dijo. “Todavía no es para cantar victoria, para echar las campanas al vuelo. Es arrancar de raíz un sistema corrupto”.

Dijo que este sistema se desarrolló al amparo del poder público. “Una vergüenza”, recalcó y adelantó que hay varios casos y se irán poco a poco. “Por la política de pillaje que significó el neoliberalismo, estamos comprando combustibles en el extranjero. 600 mil barriles diarios. De 800 mil que consumimos diariamente, se compran 600 mil. Por suerte, por fortuna, ese combustible que se está comprando se adquiere precio bajo”, dijo.

Ayer, el Jefe del Ejecutivo dijo que hay “resistencias” a las acciones para frenar el robo de combustibles de Pemex. Los dispositivos de seguridad desplegados en las instalaciones de Pemex forman parte del plan contra el robo de combustible que emprendió hace unos días el Gobierno de México y que incluye también el cierre de ductos para tomar el control de la distribución e inhibir el huachicol.

El operativo ha generado también desabasto de gasolina en diversos estados del país. El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió hoy en que hay “resistencias” a las acciones para frenar el robo de combustibles de Pemex.

Usuarios utilizaron las redes sociales esta tarde para identificar gasolinerías cerradas o que limitan la venta de combustible en la Ciudad de México. A través de videos, fotografías y hasta un mapa interactivo, los automovilistas pueden informarse sobre las zonas afectadas por el suministro que se irá regularizando gradualmente.

“Debido a los ajustes de logística para combatir el robo de combustibles realizados por Petróleos Mexicanos (Pemex), se han registrado en la Ciudad de México estaciones de servicio sin algunos hidrocarburos como las gasolinas Magna, Premium y Diesel”, informó el Gobierno capitalino.

“Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México informa que mantiene comunicación permanente con el titular de Pemex, Ing. Octavio Romero Oropeza, quien indicó que el suministro de combustible se irá regularizando gradualmente pues no hay desabasto del producto en la capital”, detalló, justo unos momentos después de que Pemex pidiera a la población que no realice compras de pánico.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a los habitantes a la ciudadanía mantener la calma.

“El Gobierno capitalino respalda la estrategia de combate al robo de hidrocarburos encabezada por el Gobierno Federal, y reitera que mantiene diálogo constante con el director de Pemex, con el objetivo de reestablecer a la brevedad el servicio del combustible en la ciudad”, señaló.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que apoyan “el #PlanVsHuachocoleo del Gobierno México. Decir que no hay desabasto, es una burda mentira. Millones de personas y miles de empresas dan testimonio de ello. La acción es una decisión impostergable y valiente, pero su planeación pésima y la implementación torpe”.

Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social del Gobierno mexicano, dijo en una entrevista a Milenio que esperan que este fin de semana quede resuelto el abasto a nivel nacional.

Explicó que hay tres razones por el desabasto: el desplazamiento de combustibles por pipas; el regreso a clases, y que coincidiera la estrategia con el fin de semana pasado, que es cuando más se consumen gasolinas.

Dijo que la refinería de Salamanca está funcionando, pero el ducto está cerrado; también el de Tuxpan está cerrado, y es el que abastece la capital mexicana.

“Cambiar un sistema de distribución tiene sus riesgos. Y hay otro factor: había muchos puntos ilegales en varios estados con problemas de robo, y la gente está ahora comprando en gasolineras”, dijo.

Arturo Hernández, de Los Supercívicos, mostró en Facebook cómo las filas de autos ocupan varias vías de la capital.

“Cuando el río suena es que falta la gasolina. Pemex dice que en la Ciudad de México y área Metropolitana no hay desabasto, pero lo que es un hecho es que hay gasolineras cerradas y largas filas en varias zonas de la capital”, indicó.

Un mapa interactivo que compartió la revista Proceso muestra con dirección las gasolinerías que estarían sin funcionamiento en la Ciudad de México.

Antes, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que en la Ciudad de México y área Metropolitana no hay desabasto de hidrocarburos, y llamó a población a no realizar compras de pánico, ni caer en especulaciones de escasez de combustible.

“En un esfuerzo conjunto del Gobierno de México y 15 dependencias federales, Petróleos Mexicanos trabaja arduamente en erradicar el robo de combustible, al interior y fuera de la empresa”, indicó en un comunicado.

“Apelamos a la comprensión de la población por los retrasos que continúan en el suministro del hidrocarburo, el cual quedará regularizado lo más pronto posible”, añadió.

Pemex indicó que su director general, Octavio Romero Oropeza, ha sostenido comunicación con los gobernadores de los estados afectados, con lo que se acordó restablecer el suministro de combustible en el corto plazo.

Los estados que resultaron más afectados fueron los de Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Puebla o Michoacán, donde los vehículos se agolparon en las pocas gasolineras que quedan abiertas para tratar de llenar sus tanques.

Petróleos Mexicanos recordó “que hay suficiente inventario de producto en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) para satisfacer la demanda de la población en todo el país; por lo que la situación que se vive en algunas regiones es sólo por un ajusto logístico”.

📍No hay desabasto de gasolina ⛽ y diésel. #Pemex y el @GobiernoMX 🇲🇽 en acción contra el robo de combustible y el rescate de la soberanía. pic.twitter.com/wEXfGSoNvh — Petróleos Mexicanos (@Pemex) 9 de enero de 2019

“La empresa, que es de todos los mexicanos, agradece el apoyo, respaldo y comprensión de la sociedad, por los retrasos en el suministro de hidrocarburos derivados del Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de combustible, y que han significado un ahorro para la economía nacional de 2 mil 500 millones de pesos en tres semanas”, señaló.