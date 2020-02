Urgido de puntos, Dorados recibe este sábado a Cimarrones

El equipo de Sinaloa está en búsqueda de trepar puestos en la tabla general, en el marco de la fecha 4 del Ascenso MX

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa disputará su segundo partido en casa, cuando este sábado 15 de febrero mida fuerzas frente al conjunto de Cimarrones de Sonora en La Pecera, duelo que marcará la fecha 4 en el calendario de ambas escuadras en el Clausura 2020 del Ascenso MX.

El Gran Pez se trajo un empate a un gol frente a Alebrijes en Oaxaca, situación que le alcanzó para obtener su primera unidad del certamen gracias a un gol de Rubio Rubín en los últimos minutos del primer tiempo. Por su parte, esa misma noche, los Cimarrones lograron un triunfo valioso en los últimos instantes del compromiso ante Zacatepec, celebrado en Hermosillo, y producto de una jugada colectiva que terminó con el pase a la red que significó el dos goles a uno final.

Carlos Villanueva, defensor del conjunto dirigido por David Patiño, aseguró que el plantel es consciente de lo que tiene que realizar para escalar puestos en la clasificación del presente certamen y enfatizó que han entrenado con mucha intensidad para afrontar este compromiso.

“La verdad esperamos un partido difícil en el que ellos van a querer venir a hacer su partido, estamos muy conscientes de lo que tenemos que hacer y hemos practicado para poder realizar bien las cosas dentro de la cancha y salir adelante como grupo”, añadió el mexicano.

“Me he sentido muy bien en las dos, estoy acostumbrado a jugar en las dos posiciones, siempre me adapté a jugar en cualquier posición, la verdad me siento en cualquiera de los dos, bien”.

Finalmente, Villanueva le envió un mensaje a la afición que se dará cita al compromiso de este sábado ante Sonora y fue claro en que dejarán el alma en el terreno de juego por darle una alegría a la afición sinaloense.

“Decirles que contamos con su apoyo y que nosotros vamos a dejar todo adentro de la cancha para poder sacar un buen marcador y dar un muy buen partido”, finalizó el ex de Chivas y Zacatepec.

PARA SABER

El partido comienza en punto de las 20:00 horas (tiempo de Sinaloa) y será transmitido por ESPN 2 y sus plataformas digitales, así como Claro Sports y MarcaClaro, y por radio en Maxiradio 103.3 FM.

SÁBADO 15 DE FEBRERO

Dorados vs. Cimarrones

Estadio Dorados

Hora: 20:00 horas